Besede Nadala, ki so šokirale marsikoga

"Razmišljal sem celo, da je to priložnost za slovo," je po veliki zmagi na OP Avstralije povedal Nadal, ki je med drugim razkril, kaj vse se je z njimi v zadnjih mesecih dogajalo. Zato je res čudež, da je prišel do takšnega uspeha.

Vseh 21 lovorik na turnirjih za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je v nedeljo na OP Avstralije dosegel rekordno, 21. zmago za grand slam in se tako vpisal v zgodovino tenisa. Ta zmaga je bila še toliko bolj posebna, potem ko je proti Rusi Daniilu Medvedjevu zaostajal že 0:2 v nizih. Nato je dvignil svojo raven igre in po skoraj petih urah in pol prišel do svoje druge zmage na OP Avstralije. Rafael Nadal je po Novaku Đokoviću postal drugi igralec, ki je na vseh turnirjih za grand slam dosegel vsaj dve zmagi.

"Razmišljal sem celo, da je to priložnost za slovo." Foto: Gulliver/Getty Images

Španec je na novinarski konferenci razkril, skozi kaj je moral iti v zadnjih petih mesecih, potem ko se je spopadal s kronično poškodbo stopala. Že po čustveni zmagi v polfinalu proti Matteu Berrettiniju je razlagal, da je imel s svojo ekipo in družino dolge in naporne pogovore, potem ko se poškodovano stopalo ni odzivalo na terapijo. "Veliko je bilo pogovorov z ekipo in družino, kaj se lahko zgodi, če se bodo stvari tako nadaljevale. Razmišljal sem celo, da je to priložnost za slovo," je Rafa razlagal novinarjem in s tem razmišljanjem šokiral marsikoga.

Začeli so se pojavljati dvomi in psihično je bilo težko

Eden najboljših igralcev vseh časov se je spomnil na težke in naporne rehabilitacije, potem ko po trdem delu ni bilo nobenih rezultatov. "Poskušali smo vse stvari in dolgo časa ni bilo nobenega uspeha. Po vseh stvareh, skozi katere sem šel v svoji karieri, so se pri mojih letih začeli pojavljati dvomi. Vedel sem, da imam poškodbo, katero se ne da pozdraviti in seveda so potem tukaj dvomi. Predvsem psihično je bilo težko."

"Sploh v luči, ko vsak dan hodiš v telovadnico, na rehabilitacijo, v bazen … In ne moreš delati stvari, ki jih moraš narediti, da bi se lahko vrnil po tako dolgem času. Težko je in boleče. Psihično je včasih res težko. Vesel sem, da imam ob sebi takšno ekipo, ki me je podpirala vse ta čas. Včasih so bili bolj prijatelji, kot ekipa. Ob sebi imam tudi družino. V dobrih in predvsem v slabih trenutkih. Brez njih me ne bi bilo tukaj."

Po tej zmagi ima Rafael Nadal dovolj volje in energije, da se nadaljuje svojo pot. Prepričan je, da je pred njim še kar nekaj dobrih dvobojev. Foto: Gulliver/Getty Images

"Stvari se lahko hitro spremenijo, kajne?"

Majorčan je po nedeljski zmagi razkril, da ni vedel, ali bo lahko sploh še igral tenis. Na koncu se je zapisal v zgodovino kot igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam. In če še pred kratkim ni vedel, kakšna bo njegova teniška prihodnost je avstralskim navijačem obljubil, da bo naredil vse, da bi se prihodnje leto vrnil in spet boril za zmago.

"Mesec in pol nazaj je obstajala možnost, da bo to moj zadnji OP Avstralije. Zdaj imam dovolj energije, da nadaljujem. Ne morem opisati občutkov, ki jih imam trenutno, vendar se bom še naprej trudil, da se prihodnje leto vrnem," je povedal 35-letni teniški igralec, ki že 20 leto po prvem nastopu na turnirju za grand slam (Wimbledon 2003 op. p.) še vedno uspeva igrati na tako visoki ravni.

"Stvari se lahko hitro spremenijo, kajne? Srečo imam, da sem zadnji mesec lahko igral na takšen način. Zame je bilo to neverjetno in nepozabljivo. Po vseh teh napornih treningih in dolgih dvobojih je stopalo zdržalo vse napore. Zaradi tega sem bolj samozavesten, da lahko nadaljujem, da se borim naprej in uživam v tem lepem športu. To je tisto, kar me veseli."

"Želim si uživati v tem trenutku in nadaljevati." Foto: Gulliver/Getty Images

Želi si uživati v tem trenutku

Rafa se zaveda se kronične poškodbe stopala ne da pozdraviti, a nedeljski več kot peturni dvoboj mu je dal novih moči in novega upanja za prihodnost. "Nocoj ni bilo prav nič boleče. Kot ste lahko videli, sem se lahko tekel brez težav. Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri, ampak srečo sem imel, da sem lahko igral brez bolečin. Ta občutek je neverjeten."

"Vem, da se stvari lahko spremenijo, saj kot sem že povedal, je mojo poškodbo nemogoče pozdraviti. A vseeno sem lahko igral en mesec. To je nekaj nepričakovanega in nekaj, kar mi daje dodatno energije, da nadaljujem. Želim si uživati v tem trenutku in nadaljevati. Res sem užival, da sem se lahko vrnil na turnejo. Skušal bom nadaljevati po svojih načrtih."