Sinner dobil še tretji dvoboj, zvečer bo znan zadnji polfinalist

Jannik Sinner je dobil še tretji dvoboj skupinskega dela zaključnega turnirja najboljše osmerice ATP. V Torinu je v obračunu, ki ni odločal o ničemer, po uri in 35 minutah s 6:3, 7:6 premagal Američana Bena Sheltona. Slednji je bil že pred tem brez možnosti za napredovanje v polfinale. Ob 20.30 bosta v neposrednem dvoboju za polfinale igrala Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner si je že pred petkovim dvobojem zagotovil prvo mesto v skupini, potem ko je v prvih dveh krogih premagal Felixa Auger-Aliassima in Alexandra Zvereva. Kanadčan in Nemec bosta ob 20.30 igrala za drugo polfinalno vstopnico iz skupine Björna Borga, zmagovalec pa se bo pomeril s Carlosom Alcarazom. Španec si je v skupini Jimmyja Connorsa v četrtek prav tako zagotovil prvo mesto s tremi zmagami in tudi naziv številke 1 ob koncu leta. Z drugega mesta je v polfinale napredoval Alex de Minaur, ki se bo v soboto meril s Sinnerjem.

Drugi igralec sveta Sinner ni imel težav s Sheltonom. V prvem nizu je dvakrat odvzel servis Američanu, v drugem pa je Shelton igral nekoliko bolje in po zaslugi boljšega začetnega udarca izsilil podaljšano igro, a vseeno ostal brez osvojenega niza v še osmem zaporednem dvoboju proti Italijanu. Ta je v medsebojnih obračunih zdaj boljši z 8:1, po porazu v Šanghaju na njuni prvi tekmi pred dvema letoma je nato nanizal 19 zaporednih dobljenih nizov.

ATP, zaključni turnir, četrtek:



Jannik Sinner (Ita, 2) - Ben Shelton (ZDA, 5) 6:3, 7:6



20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

Lestvica:



Skupina Jimmy Connors:



Carlos Alcaraz (ŠPA) 3 zmage - 0 porazov

Alex De Minaur (AVS) 1 – 2

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 2

Lorenzo Musetti (ITA) 1 – 2

Skupina Björn Borg:



Jannik Sinner (ITA) 3 zmage – 0 porazov

Alexander Zverev (NEM) 1 – 1

Felix Auger-Aliassime (KAN) 1 – 1

Ben Shelton (ZDA) 0 – 2

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.