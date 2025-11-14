Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B., M. P., STA

tenis Felix Auger Aliassime Alexander Zverev Ben Shelton Jannik Sinner ATP

Petek, 14. 11. 2025, 16.15

33 minut

ATP, zaključni turnir sezone

Sinner dobil še tretji dvoboj, zvečer bo znan zadnji polfinalist

Ben Shelton Jannik Sinner | Ben Shelton in Jannik Sinner | Foto Reuters

Ben Shelton in Jannik Sinner

Foto: Reuters

Jannik Sinner je dobil še tretji dvoboj skupinskega dela zaključnega turnirja najboljše osmerice ATP. V Torinu je v obračunu, ki ni odločal o ničemer, po uri in 35 minutah s 6:3, 7:6 premagal Američana Bena Sheltona. Slednji je bil že pred tem brez možnosti za napredovanje v polfinale. Ob 20.30 bosta v neposrednem dvoboju za polfinale igrala Alexander Zverev in Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner si je že pred petkovim dvobojem zagotovil prvo mesto v skupini, potem ko je v prvih dveh krogih premagal Felixa Auger-Aliassima in Alexandra Zvereva. Kanadčan in Nemec bosta ob 20.30 igrala za drugo polfinalno vstopnico iz skupine Björna Borga, zmagovalec pa se bo pomeril s Carlosom Alcarazom. Španec si je v skupini Jimmyja Connorsa v četrtek prav tako zagotovil prvo mesto s tremi zmagami in tudi naziv številke 1 ob koncu leta. Z drugega mesta je v polfinale napredoval Alex de Minaur, ki se bo v soboto meril s Sinnerjem.

Drugi igralec sveta Sinner ni imel težav s Sheltonom. V prvem nizu je dvakrat odvzel servis Američanu, v drugem pa je Shelton igral nekoliko bolje in po zaslugi boljšega začetnega udarca izsilil podaljšano igro, a vseeno ostal brez osvojenega niza v še osmem zaporednem dvoboju proti Italijanu. Ta je v medsebojnih obračunih zdaj boljši z 8:1, po porazu v Šanghaju na njuni prvi tekmi pred dvema letoma je nato nanizal 19 zaporednih dobljenih nizov.

ATP, zaključni turnir, četrtek:

Jannik Sinner (Ita, 2) - Ben Shelton (ZDA, 5) 6:3, 7:6

20.30 Alexander Zverev (Nem, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

Lestvica:

Skupina Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz (ŠPA)  3 zmage - 0 porazov
Alex De Minaur (AVS)  1 – 2
Taylor Fritz (ZDA)  1 – 2
Lorenzo Musetti (ITA)  1 – 2

Skupina Björn Borg:

Jannik Sinner (ITA)  3 zmage – 0 porazov
Alexander Zverev (NEM) 1 – 1 
Felix Auger-Aliassime (KAN)  1 – 1
Ben Shelton (ZDA)  0 – 2

Na turnirju ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.
Jannik Sinner
tenis Felix Auger Aliassime Alexander Zverev Ben Shelton Jannik Sinner ATP
