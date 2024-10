Američan se je moral precej potruditi

Dvoboj se je zavlekel v dva dni, a Taylor Fritz si je s trdo prigarano zmago zagotovil napredovanje na teniškem turnirju serije masters v Šanghaju. Uspešen je bil tudi Grigor Dimitrov in Holger Rune.

Taylor Fritz je v ključnih trenutkih ostal zbran in svojega nasprotnika, Francoza Terencea Atmaneja premagal s 7:6 (4), 7:6 (5) Potem ko je dež v soboto popoldne prekinil dvoboj pri rezultatu 4:3 za Fritza, je sedmi nosilec v ponedeljek pod streho športnega kompleksa dokončal dvourno in tri minute dolg dvoboj in se uvrstil v 3. krog turnrija.

Finalist letošnjega OP ZDA ostaja v dobrem položaju za uvrstitev na zaključni turnir Nitto ATP Finals. Kljub temu je Američan odločen, da se osredotoči na vsak dvoboj posebej, saj je uspešno prestal težek preizkus v uvodnem dvoboju Šanghaja.

"Ne želim prehitro govoriti, vendar mislim, da sem v dobrem položaju," je dejal Fritz. "Zdaj ne razmišljam toliko o cilju, da se uvrstim v finale. Moj cilj trenutno je, da leto zaključim med najboljših pet in ohranim svoj položaj. Mislim, da je to boljša miselnost, tako za kvalifikacije na finalni turnir kot za dobro igro do konca sezone."

Bolgar Grigor Dimitrov je prav tako dosegel zmago v ponedeljek, potem ko je premagal Belgijca Zizouja Bergsa. Dvoboj se je na koncu končal z izidom 6:3, 3:6 in 6:2.

* ATP 1000, Šanghaj (8.193.151 evrov):

- 2. krog:

Grigor Dimitrov (Bol/9) - Zizou Bergs (Bel) 6:3, 3:6, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA/13) - Zhou Yi (Kit) 6:2, 6:4;

Roman Safjulin (Rus) - Aleksander Bublik (Kaz/23) 6:4, 6:2;

Taylor Fritz (ZDA/7) - Terence Atmane (Fra) 7:6 (4), 7:6 (5);

Holger Rune (Dan/12) - Matteo Berrettini (Ita) 4:6, 6:4, 6:3;

David Goffin (Bel) - Lorenzo Musetti (Ita/15) 1:6, 7:6 (6), 6:2;

Marcos Giron (ZDA) - Karen Hačanov (Rus/24) 6:4, 6:3;

Tallon Griekspoor (Niz) - Jordan Thompson (Avs/26) 6:3, 6:2;



* WTA 1000, Wuhan (2.934.950 evrov):

- 1. krog:

Beatriz Haddad Maia (Bra/9) - Madison Keys (ZDA) 7:6 (7), 6:2;

Leylah Fernandez (Kan) - Diana Šnajder (Rus/12) 6:7 (7), 6:3, 6:3;

Erika Andrejeva (Rus) - Dajana Jastremska (Ukr) 7:5, 6:4;

Yuan Yue (Kit) - Clara Burel (Fra) 1:6, 6:4, 6:2;

Hailey Baptiste (ZDA) - Diane Parry (Fra) 6:4, 7:5;

Wang Xinyu (Kit) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:4, 6:0;

Anastazija Potapova (Rus) - Katie Volynets (ZDA) 5:7, 6:3, 7:5.



