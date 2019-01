Aljaž Bedene na osrednjem igrišču z Zverevom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Melbournu bo potekal drugi dan OP Avstralije. Že drugi dan zapored bomo na osrednjem igrišču spremljali slovenskega igralca. Kot tretji par dneva se bosta na osrednjem igrišču udarila Aljaž Bedene in Aleksander Zverev, dan pred tem je na tem igrišču igrala Polona Hercog.

Aljaž Bedene tokrat ni dobil lahkega nasprotnika, saj mu bo nasproti stal četrti nosilec turnirja in zmagovalec zadnjega finalnega turnirja v Londonu. Igralca sta se do zdaj dvakrat igrala, boljši izkupiček pa ima mladi Nemec, ki je dobil oba dvoboja. Lahko trenutno naš najboljši igralec preseneti enega izmed favoritov tega turnirja? Aljaž na OP Avstralije ni prišel dlje kot do prvega kroga.

V večernem delu bo na osrednje igrišče stopil tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. V prvem krogu ga čaka Mitchell Krueger. Američan, ki je trenutno 230. igralec na svetu, se je na turnir uvrstil skozi kvalifikacije.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Kanadčanom Milošem Raonicem in domačinom Nickom Kyrgiosom, za mnoge en največjih talentov na turneji.