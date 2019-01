Andy Murray je izgubil, je bil to njegov zadnji dvoboj?

Andy Murray ni zdržal do konca

Andy Murray je že pred dnevi poskrbel je za velik pretres v tenisu, ko je napovedal slovo od profesionalnega tenisa. Škot je v prvem krogu igral proti Špancu Robertu Bautistu Agutu, trenutno 23. igralcu sveta, in na koncu izgubil po petih nizih (6:4, 6:4, 6:7 , 6:7, 6:2). Lahko se zgodi, da je bil to Murrayjev zadnji dvoboj v karieri. Ta je pred dnevi na novinarski konferenci povedal, da ima v kolku tako hude bolečine, da ne ve, koliko časa bo še lahko igral. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam bi se najraje poslovil v Wimbledonu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Od favoritov je prvi na osrednje igrišče stopil Rafael Nadal. Španca je v prvem krogu čakal domačin James Duckworth, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. Rafa je opravičil vlogo favorita, ko je Avstralca premagal po treh nizih in se v slačilnico odpravil že po dobrih dveh urah.

Foto: Gulliver/Getty Images

Federer se zaveda, česa je sposoben Uzbekistanec

Kot zadnja bosta na osrednje igrišče stopila Roger Federer in Denis Istomin. Švicar, ki v Avstraliji lovi, rekordno, sedmo lovoriko proti Uzbekistancu velja za velikega favorita, a se še kako zaveda, da ga ne čaka lahko delo. Baselčan je pred turnirjem dejal, da se je dobro pripravil na novo sezono. "Zadovoljen sem s svojo pripravljenostjo in vem, kaj je Denis naredil Novaku. Gledal sem tisti dvoboj in tudi sam sem imel težke dvoboje proti njemu. Na hitrih podlagah igra zelo dobro in tako bi lahko bilo tudi tukaj. Poglejte, igram dober tenis, sem samozavesten in mislim, da bo moral nasprotnik dobro igrati, če me želi premagati," je o svojem prvem nasprotniku povedal Federer.

Kevin Anderson premagal Francoza

Brez večjih težav sta že napredovala peti nosilec Južnoafričan Kevin Anderson, ki je Francoza Adriana Mannarina premagal s 6:3, 5:7, 6:2, 6:1, ter Grk Stefanos Cicipas, ki je s 6:7 (3), 6:4, 6:3 in 7:6 (4) ugnal Italijana Mattea Berrettinija. Poslovil pa se je Američan John Isner, ki ga je izločil rojak Reilly Opelka. Med igralkami se je doslej med nosilkami poslovila Latvijka Jelena Ostapenko, 22. nosilka v Melbournu.