Novak Đoković šokiran, čustveno sporočilo Avstralca #video

Andy Murray se je za to potezo odločil zaradi težav s kolkom, s katerim se ubada že zadnji dve leti. Britanski igralec je že sredi decembra ugotovil, da tako več ne gre naprej. Sam bi si želel slovesa v Wimbledonu, kjer je dvakrat zmagal, a ne izključuje možnosti, da bi se poslovil že po OP Avstralije. Murray je po tem že treniral z Grigorjem Dimitrovom.

Andy Murray is back on court with Grigor Dimitrov ✊#AusOpen pic.twitter.com/HyD4wySV1l — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2019

Foto: Gulliver/Getty Images

Še pred dnevi je Andy treniral skupaj z Novakom Đokovićem, ko je moral predčasno prekiniti tekmo za trening. Že takrat je bilo znano, da z 31-letnim Škotom ni vse v redu. A kot kaže, Đoković ni vedel, da se namerava njegov dober prijatelj posloviti od profesionalnega tenisa.

"To je šokantno, saj sva isti letnik in ista generacija. Žalostno je videti, kaj prestaja. Kot nekdo, ki je preživel težko poškodbo komolca, sočustvujem z njim in razumem, kaj se mu dogaja v tem obdobju. Pred nekaj dnevi sem z njim treniral in malo sva klepetala. Je velik igralec in prijatelj, s katerim sva skupaj odraščala. Žalostno je, da bo morda igral na zadnjem OP Avstralije, in želim mu ve najbolje. Hvaležen sem mu za veliko stvari v življenju," je povedal Novak Đoković.

Foto: Guliver/Getty Images

"Andy, vsaj tokrat mi prisluhni"

Zelo čustven zapis na družbenem omrežju je zapisal Nick Kyrgios, ki je sicer znan kot nekoliko problematičen igralec, a kot kaže, je Murray nanj močno vplival. "Andy, vem, da si me imel vedno za šaljivca, ampak vsaj tokrat mi prisluhni. Vedno boš nekdo, ki je na veliko različnih načinov močno vplival na ta šport. Vem, da si nisi želel končati tako …," je med drugim zapisal Avstralec, ki je še povedal, da to ni žalosten dan samo za Murrayja, ampak tudi zanj in ves šport.

Andy, I know you take me for a joker most of the time, but at least hear me out on this one old friend. You will always be someone that impacted the sport in so many different ways, I know this was never the way... https://t.co/svPgWO9ONV — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 11, 2019

Foto: Guliver/Getty Images

Argentinec ga je prosil, naj ne odneha

Juan Martin del Potro je eden od tistih igralcev, ki so v svoji karieri preživeli nešteto poškodb, tudi letos bo moral izpustiti OP Avstralije. Visokorasli Argentinec ga je v svojem pozivu pozval, naj še naprej vztraja.

"Prosim, ne odnehaj. Bori se naprej. Lahko si predstavljam tvojo bolečino in žalost. Upam, da boš to lahko premostil. Zaslužiš si, da se upokojiš takrat, ko si ti želiš. Kadarkoli že bo to …"

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 11, 2019

Congrats @andy_murray for all your achievements all these years. It was great to play against you all these years. Good luck with everything! https://t.co/BaOsYZ5KTo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 11, 2019