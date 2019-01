Sofia Kenin v Hobartu do prve turnirske zmage v karieri

Keninova je prvič igrala v finalu posameznic in se bo po zmagi tudi prvič povzpela med prvo petdeseterico svetovne lestvice. Na poti do uspeha ni izgubila niti niza in je izločila tri nosilke. Štiriindvajsetletna Schmiedlova je po petem zaključnem turnirskem obračunu ostala pri treh turnirskih naslovih, zadnjega je osvojila lani v Bogoti.

Američan Tennys Sandgren je v finalu teniškega turnirja v Aucklandu z nagradnim skladom 527.880 dolarjev s 6:4 in 6:2 premagal Britanca Camerona Norriea in osvojil svoj prvi turnir ATP. Sedemindvajsetletniku je to uspelo po vsega 79 minutah in je potem sprva ostal brez besed. Šele drugič je igral v finalu ATP, lani v Houstnu je izgubil.

Triindvajsetletni Norrie, za turnir je dobil posebno povabilo organizatorjev, je bil rojen v Južnoafriški republiki in je odrasel na Novi Zelandiji, preden se je preselil v Veliko Britanijo in lani prvič zaigral za novo domovino v Davisovem pokalu.

Alex De Minaur drugi finalist Sydneyja

Avstralec Alex de Minaur je v polfinalu teniškega turnirja v domačem Sydneyju premagal Gillesa Simona iz Francije. Že dan prej je v prvem polfinalu Andreas Seppi, osmi nosilec iz Italije, s 7:6 (3) in 6:4 izločil tretjega igralca turnirja, Avstralca Diega Schwartzmana. Drugi polfinalni dvoboj je bil nato prestavljen zaradi dežja.

Izid, finale (Hobart, WTA):

Sofia Kenin (ZDA) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 6:3, 6:0.



Izid, finale (Auckland, ATP):

Tennys Sandgren (ZDA) - Cameron Norrie (VBr) 6:4, 6:2.



Izida, polfinale (Sydney, ATP):

Alex De Minaur (Avs/5) - Gilles Simon (Fra/4) 6:3, 6:2

Andreas Seppi (Ita/8) - Diego Schwartzman (Arg/3) 7:6 (3), 6:4