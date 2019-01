Britansko-ameriški obračun za naslov v Aucklandu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Novi Zelandiji vzgojeni Britanec Cameron Norrie in Američan Tennys Sandgren sta finalista teniškega turnirja ATP v Aucklandu z nagradnim skladom 527.880 dolarjev. Norrie je v polfinalu premagal Nemca Jan-Lennarda Struffa s 7:5, 4:6 in 6:3, Sandgren pa je gladko s 6:4 in 6:2 odpravil še enega Nemca, Philippa Kohlschreiberja.