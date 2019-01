Začetek OP Avstralije zasenčil nesrečni Murray, a bo kljub vsemu pestro

Med letošnjimi favoriti bom težko iskali nova imena. Pri moških najbolj izstopata Roger Federer, ki bo branil lansko lovoriko v Melbournu, ter trenutno prvi igralec sveta Novak Đoković. Srbski teniški zvezdnik je lani prikazal izjemno vrnitev na teniška igrišča in ne skriva svojih visokih ciljev.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković sezone ni začel najbolje, potem ko je na turnirju v Dohi izpadel v polfinalu. Kljub temu so optimistični tudi v njegovi ekipi. Marjan Vajda, trener 31-letnega Beograjčana, je pred kratkim izjavil, da si njegov varovanec želi zmagati na vseh štirih turnirjih za grand slam, prav tako pa si želi ujeti Rogerja Federerja. Ta ima v lasti 20 zmag na turnirjih velike četverice.

"Lagal bi, če bi rekel, da si ne bi želel osvojiti čim več turnirjev za grand slam. To je moj cilj in velika želja. To so verjetno turnirji, na katerih želim do konca svoje kariere igrati najbolje. Ne glede na to, kako dolgo bo trajala moja kariera. Prav tako se bom s preostalimi boril za prvo mesto."

Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer lovi stotico

Sedemintridesetletni Švicar se izogiba vlogi favorita in na prvo mesto postavlja, kot tudi drugi igralci, Đokovića. "On je vsakič znova pomenil izziv. Igral sem proti njemu, ko je bil na vrhuncu in je bil praktično nepremagljiv. Za mene je bilo najbolj pomembno, da me to ni 'ubijalo', čeprav se je morda včasih to dogajalo."

Federer je do zdaj v karieri osvojil 99 turnirjev in z morebitno zmago na OP Avstralije bi bil zanj to 100. osvojeni turnir.

Rafa pomiril svoje navijače Foto: Gulliver/Getty Images

V ožji krog favoritov spada tudi Rafael Nadal, ki se vrača po novembrski operaciji gležnja. Španec letos še ni odigral uradnega turnirja. Potem ko je odpovedal nastop na turnirju v Brisbanu, so njegovi navijači postali zaskrbljeni, a jih kralj peska pomiril.

"Nič ne moremo predvideti. Bolje bi bilo, da bi odigral turnirja v Abu Dabiju in Brisbanu, ampak najbolj pomembno je, da se dobro počutim, ko udarjam žogico. Dolgo nisem igral, a sem zdrav in lahko v Melbournu treniram ves teden. Možnost imam, da lahko znova nastopim. Seveda si na začetku vedno nekoliko prestrašen, ko greš po dolgem času na igrišče, ampak občutek je dober," je povedal Majorčan, ki je v Avstraliji slavil samo enkrat. In sicer pred desetimi leti leta 2009.

Kdo še poleg velike trojice?

Po dolgem času se na igrišča vrača Stan Wawrinka, ki je lahko vedno nevaren. Nastop je moral odpovedati tudi Juan Martin del Potro, v ožji krog favoritov spada tudi Aleksander Zverev, a si je mladi Nemec pred OP Avstralije poškodoval stegensko mišico, tako da je moral nekaj časa počivati.

Foto: Gulliver/Getty Images

Znova najbolj na očeh Serena Williams

Lani je med dekleti zmagala Caroline Wozniacki, ki je tudi prvič v karieri osvojila turnir za grand slam. Danka je v finalu premagala Simono Halep po treh nizih.

Letos bodo vse oči uprte v Sereno Williams, eno od najboljših teniških igralk vseh časov. Američanka lani zaradi porodniškega dopusta v Mlebournu ni igrala. Letos je igrala le v Hopmanovem pokalu, sicer pa bo to njen prvi turnir po lanskem OP ZDA, ko je v finalu proti Naomi Osaka s svojim izpadom na igrišču dvignila kar nekaj prahu.

Serena Williams bo avgusta dopolnila 38 let in nič še ne kaže, da bi lopar postavila v kot. Patrick Mouratoglou, njen dolgoletni trener, je prepričan, da če bo zdrava in imela motivacijo, da lahko še vedno zmaguje na največjih turnirjih. Serena bo letos v Avstraliji lovila osmo lovoriko in skupno 24. na turnirjih za grand slam. V primeru zmage bi se izenačil z legendarno Avstralko Margaret Court.

Poleg Willamsove so v ožjem krogu tudi že prej omenjena Japonka Naomi Osaka, prva igralka Simona Halep in lanska zmagovalka Wimbledona ter druga igralka sveta, Nemka Angelique Kerber.

Med moškimi en, med dekleti kar pet slovenskih predstavnic Foto: Gulliver/Getty Images

V moški konkurenci bomo med Slovenci pesti držali le za Aljaža Bedeneta. Ljubljančana v uvodnem krogu čaka vse prej kot lahko delo, ko bo igral proti Aleksandru Zverevu, četrtemu igralcu sveta. Aljaž na OP Avstralije ni prišel dlje kot do prvega kroga.

Med dekleti je zasedba veliko bolj pestra. Med posameznicami bodo nastopile Polona Hercog. Mariborčanka bo igrala proti Nemki Angelique Kerber, zmagovalki tega turnirja iz leta 2016. Tamaro Zidanšek čaka domačinka Daria Gavrilova, Dalila Jakupovič pa bo igrala proti Camili Giorgi iz Italije. V igri dvojic bosta igrali Andreja Klepač in Katarina Srebotnik. Njuni nasprotniki bodo znani prihodnji teden.

Še nekaj letošnjih novosti

Prva novosti na OP Avstralije so druge žogice. Igralci bodo zdaj igrali z žogicami znamke Dunlop, nad katerimi se je že pritoževal domačin Bernard Tomic. V primeru veliko vročine, kar je na avstralskem turnirju velikokrat tema pogovorov, so si lani lahko dekleta vzela premor, letos bo to pravilo veljalo tudi za moške. Ena izmed najbolj pomembnih sprememb je tako imenovana super podaljšana igra. V preteklosti so pri izidu 6:6 igrali klasični tie-break, kar pomeni, da so igrali do sedem oziroma na dvojno razliko, letos pa bodo podaljšano igro igrali do deset.