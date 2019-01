Odpovedi in predaje Nadala: od zadnjih 13 turnirjev končal le enega

Rafael Nadal je v letošnji sezoni do zdaj odigral le en dvoboj, in sicer na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju, kjer je po treh nizih izgubil proti Kevinu Andersonu. To je bil za Majorčana edini dvoboj v novi sezoni. Načrtoval je, da bo igral v Brisbanu, a je zaradi poškodbe stegenske mišice odpovedal turnir. Kot je povedal, se bo raje pripravljal na OP Avstralije, prvi turnir za grand slam.

Rafael Nadal je zadnji uradni dvoboj igral lani septembra v polfinalu OP ZDA. Zanimiv je podatek, da je Španec lani odigral le devet turnirjev, a je bilo to kljub vsemu dovolj, da je sezono končal na drugem mestu lestvice ATP.

Prepričan je, da bo do OP Avstralije pripravljen

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pomiril svoje navijače, saj je prepričan, da bo do turnirja v Melbournu, ki se začne 14. januarja, pripravljen.

"Še naprej bom treniral v Brisbanu. Ne bom nehal delati. Do sobote me boste lahko videli trenirati vsak dan. Prepričan sem, da bom do Melbourna pripravljen stoodstotno. Moj glavni cilj je, da bom do OP Avstralije pripravljen in da se bom boril za zmago," je povedal 32-letni teniški igralec. Dodal je, da je zelo razočaran, ker ta teden ne mora igrati na turnirju.

Najbolj trpi on

"Poškodba je samo splet nesrečnih okoliščin in posledica moje dolge odsotnosti. A to moram sprejeti, saj je to že moja druga zaporedna sezona, ko me gledalci ne morejo gledati v Brisbanu. Zagotovo zaradi tega najbolj trpim sam, a mislim, da je bila odločitev o umiku pravilna."

Trenutno drugi igralec sveta v zadnjem letu na trdi podlagi ni veliko igral. Od zadnjih 13 turnirjev na trdi podlagi je končal le en turnir, in sicer v Torontu, kjer je tudi zmagal.

Odpovedi in predaje Rafaela Nadala na trdi podlagi:



Brisbane 2018: odpoved

OP Avstralije: predaja

Acapulco: odpoved

Indian Wells: odpoved

Miami: odpoved

Toronto: zmaga

Cincinnati: odpoved

OP ZDA: predaja

Peking: odpoved

Šanghaj: odpoved

Pariz: odpoved

ATP, finale: odpoved

Brisbane 2019: odpoved