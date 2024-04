Alcaraza ne bo, bo pa zato Rafael Nadal

Upanje Alcaraza na tretji zaporedni naslov na odprtem prvenstvu Barcelone je tako propadlo, saj še ni okreval po poškodbi desne roke. Vest o tem, da se je mladi domači matador umaknil s turnirja, so sporočili organizatorji.

"Kljub temu, da se je trudil do zadnjega trenutka, ga ne bo na Barceloni Open," so zapisali organizatorji.

Meanwhile, Rafael Nadal has won a practice set 6-1 vs Andrey Rublev in Barcelona 😏pic.twitter.com/ouDwOg1Dbi