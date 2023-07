43-letna igralka v šoku: Ne morem verjeti, da se je to zgodilo #video

Venus Williams went down on the court after slipping near the net.



She returned to play after taking an injury timeout. pic.twitter.com/h3zXL7Evc1 — ESPN (@espn) July 3, 2023

Triinštiridesetletne Venus Williams ni treba prav posebej predstavljati. Petkratna zmagovalka Wimbledona se pri zrelih športnih letih še vedno skuša meriti z najboljšimi igralkami tega sveta. To je želela dokazati tudi v prvem krogu letošnjega Wimbledona. Njeno upanje ni trajalo dolgo, potem ko je že v tretji igri prvega niza pri mreži nerodno padla in obležala na tleh. Venus je pozneje vendarle nadaljevala dvoboj in proti Ukrajinki Jelini Svitolini izgubila z izidom 6:4 in 6:3.

Po padcu so ji s trakovi še dodatno stabilizirali koleno. Foto: Reuters

Ni mogla verjeti, kaj se ji je zgodilo

"Bila je smola. Ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Še vedno poskušam vse skupaj predelati," je po dvoboju na novinarski konferenci razlagala Američanka. Po rekordnem 24. nastopu v Wimbledonu je ob odhodu z igrišča Williamsova dobila stoječe ovacije.

A danes še sama ne ve, koliko časa bo lahko vztrajala na najvišji ravni tenisa. Nekdanja prva igralka sveta je prvič na sveti travi zaigrala leta 1997, pri svojih napovedih o nadaljevanju kariere pa ostaja nekoliko skrivnostna.

"Imela sem veliko poškodb. Veliko časa me ni bilo na turneji, in to ni tisto, kar si želim," je dejala Venus, ki je letos odigrala le šest dvobojev in v Wimbledon dobila letošnje posebno organizatorjevo povabilo.

"Padec, ki se mi je zgodil ... Nič nisem naredila narobe. Šla sem samo na žogo. Nič ne morem narediti glede tega. Sicer je takšne stvari čustveno, psihološko in fizično težko predelati na igrišču."

Ob odhodu z igrišča je Venus Williams dobila stoječe ovacije. Foto: Reuters

Za padcem se je težko osredotočila na svoje delo

Williamsova se je že pred tem ubadala s poškodbo kolena, a kljub temu je pokazala, da lahko še vedno igra vrhunski tenis. To je pokazala proti Jelini Svitolini, ko je povedla z 2:0, potem pa je sledil nesrečni padec. "Dobesedno sem ubijala, potem pa me je trava ubila. Čutila sem, da sem v izjemni formi, prav tako sem bila v odlični formi v dvoboju."

Po padcu se je potek dvoboja spreobrnil. K njej sta takoj pritekli glavna sodnica Marija Cicak in Jelina Svitolina, medtem ko je osrednji stadion obnemel. Vsi so se bali najhujšega, saj je še kako živ spomin, ko je morala leta 2021 njena sestra Serena Williams zaradi padca in poškodbe predati dvoboj. "Nisem prepričana, kaj sem naredila. Treba bo analizirati, ampak bilo je precej boleče. Po tem sem se težko osredotočila na igro," je še dejala ena najboljših teniških igralk vseh časov.

