V Nemčiji prve obtožnice v aferi, v katero so vpleteni tudi Slovenci

Očitajo jim organizacijo prometa s prepovedanimi sredstvi in pomoč pri uživanju nedovoljenih sredstev, glavni osumljenec, zdravnik, ki je znan le po začetnicah (Mark S.), pa si je prislužil še obtožnico zaradi povzročanja telesnih poškodb.

Dva izmed osumljencev sta že od marca v priporu, trije se bodo branili s prostosti, potem ko so maja plačali varščino. Münchensko sodišče še ni določilo datuma obravnave.

Osumljeni zdravnik in sostorilci naj bi vsaj 21 športnikom na nedovoljen način pomagali s transfuzijami krvi oziroma krvnim dopingom v obdobju med letoma 2011 in 2019.

Dopinški primer se je izkazal za zelo razvejanega, segel pa je tudi v Slovenijo. Zaradi domnevnih povezav v aferi so spomladi začasno suspendirali slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena, oba je nato krovna zveza Uci oktobra kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja.

Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Seefeld oziroma Aderlsass, so bili še nekateri znani kolesarji (Stefan Denifl, Danilo Hondo, Alessandro Petacchi), jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom pa so sestavljali smučarji tekači, večina je bila Estoncev, med njimi pa je bil tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin.