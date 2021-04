Estoncu potrdili kazen, ostal tudi brez odlikovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrus Veerpalu je bil šesti in zadnji član smučarske družine v dopinški aferi, ki se je začela prav na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu leta 2019.

Fis je s kaznijo, po pravnomočnosti obsodb v operaciji Aderlass marca letos so mu zaradi vpletenosti v dopinški proces izrekli dveletno prepoved sodelovanja na tekmah pod njenim okriljem, potegnila črto pod ta primer.

Veerpalu je bil šesti in zadnji član smučarske družine v dopinški aferi, ki se je začela prav na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu leta 2019. Pred njim so kazni Fis dobili še Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Algo Kärp in Aleksej Poltoranin.

Zdaj 50-letni Veerpalu je aktivno kariero že končal, na tekmovanjih pod okriljem Fis pa ne bo smel sodelovati do 17. marca 2023. Fis je še sporočila, da se na kazen ni pritožil.

A estonski tekač bo kot kaže ostal tudi brez odlikovanj, ki jih je na državni ravni dobil za zasluge kot olimpijski zmagovalec v letih 2002 in 2006. Kot poroča dpa, mu bo estonska predsednica Kersti Kaljulaid zaradi dopinške afere odvzela red za zasluge, ki ga je dobil z olimpijskimi nastopi.

