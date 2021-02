Razplet afere Aderlass zdaj pravnomočen, zdravnik se je odpovedal pritožbi

Kot je danes sporočilo višje sodišče v Münchnu, sta se obsojeni zdravnik in še eden od soobsojenih odpovedala napovedani pritožbi na izrečeno kazen, tako da je odločitev sodišča postala pravnomočna.

Sodbo v aferi, ki je izbruhnila predlani na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu, so izrekli sredi januarja. Prvoobtoženi Schmid je dobil štiri leta leta in deset mesecev zaporne kazni, Schmidt pa bo moral plačati še denarno kazen in tri leta ne bo smel opravljati svojega poklica.

To je bil največji protidopinški sodni proces v Nemčiji po letu 2015, ko so v tej državi sprejeli protidopinško zakonodajo.

Avstrijski in nemški policisti so takrat v Seefeldu izvedli protidopinško akcijo in po racijah v nadaljevanju razkrinkali združbo. Foto: Reuters

Avstrijski in nemški policisti so takrat v Seefeldu izvedli protidopinško akcijo in po racijah v nadaljevanju razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav.

Jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom Schmidom so sestavljali smučarji tekači na čelu z Avstrijcem Johannesom Dürrom, ki je afero razkril v intervjuju in dobil 15-mesečno pogojno zaporno kazen. Med njimi pa so bili tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin ter Estonca Karel Tämmjarv in Andreas Veerpalu.

Obsojeni zdravnik naj bi z najmanj četverico pomočnikov športnikom pomagal predvsem z nedovoljenimi transfuzijami krvi.

Med sojenjem v Münchnu niso javno objavili imen vpletenih športnikov, je pa zaradi povezav v aferi mednarodna kolesarska zveza Uci že oktobra 2019 slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja. Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Aderlass, so bili sicer še nekateri znani kolesarji, kot so Danilo Hondo, Alessandro Petacchi in Hrvat Kristijan Đurasek.