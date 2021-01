Dopinška afera: Štiri leta in 10 mesecev zapora za zdravnika

Nearly 5 year jail time for Mark Schmidt, who ran one of the largest doping networks and had Georg Preidler as one of his clients. https://t.co/Y2OOLv5i69 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) January 15, 2021

Dvainštiridesetletni Schmidt bo moral za dopinške kršitve med letoma 2012 in 2019 plačati še 158 tisoč evrov kazni v procesu, ki se je začel septembra lani in je največji po letu 2015, ko so v Nemčiji sprejeli protidopinško zakonodajo, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.

Mark Schmidt je že septembra lani priznal krivdo, njegovi zagovorniki so zanj predlagali triletno zaporno kazen, s tem pa tudi skorajšnjo svobodo. Tožilstvo je predlagalo kazen petih in pol let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.