Sponzorja bosta še naprej podpirala nemški olimpijski šport kljub koronski krizi

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, bodo športnikom zagotovili večjo finančno varnost v pripravah na poletne olimpijske igre, ki bodo v Tokiu po preložitvi leta 2021, ter v pripravah na zimske olimpijske igre, ki bodo v Pekingu leta 2022.

Kot so predstavniki te športne fundacije povedali v ponedeljek, bo avtomobilski koncern Mercedes-Benz še naprej podpiral približno 150 vrhunskih športnikov. Revizijska in svetovalna hiša Price Waterhousecoopers (PwC) pa namenja sredstva približno 75 kandidatom za kolajne na zimskih igrah leta 2022 v Pekingu.

V okviru sponzorstva ElitePlus družba PwC podpira izbrane športnike z do 1000 evrov mesečno štipendijo. Mercedes-Benz pa bo svojim obetavnim športnikom v programu elite namenil dodatnih 400 evrov na mesec. Kot so sporočili iz ustanove Sporthilfe, mnogi športniki koristijo oba programa in lahko do avgusta 2021 načrtujejo do 1400 evrov dodatnega financiranja mesečno.

Sicer gre za podporo športnikom, ki niso vključeni v državni program financiranja prek zaposlitev v nemški vojski, policiji ali carini.

