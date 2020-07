Poljak še četrtič najboljši v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljskega reprezentanta in napadalca Bayerna Roberta Lewandowskega je Sindikat nemških nogometašev (VDV) še četrtič razglasil za najboljšega nogometaša v Nemčiji v sezoni 2019/20. Nogometaši prvih štirih nogometnih lig in drugi člani sindikata so Poljaku, s 34 goli najboljšemu strelcu nemške elitne lige, namenili 40,2 odstotka glasov.