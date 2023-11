Luka Krajnc in Luka Lindič na Rjavini po preplezani prvenstveni smeri Lepotica in zver, s katero sta kronala 20 let prijateljstva.

Luka Krajnc in Luka Lindič na Rjavini po preplezani prvenstveni smeri Lepotica in zver, s katero sta kronala 20 let prijateljstva. Foto: Luka Lindič

Vrhunska alpinista Luka Lindič in Luka Krajnc (oba AO PD Celje-Matica) sta konec avgusta uspela prosto preplezati novo smer v severni steni Rjavine v Julijskih Alpah, ki sta ji posvetila zadnja tri poletja, z njo pa okronala dve desetletji alpinističnega prijateljstva na najvišji ravni, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. Novo smer, dolgo 700 metrov, sta poimenovala Lepotica in zver ter jo ocenila z X, kar je najtežja dolga skalna smer v slovenskih gorah, a poudarjata, da sta bolj kot na vrhunski vzpon ponosna na trdno in dolgo prijateljstvo.

"Strmo, previsno plezanje, kjer noge včasih zabingljajo v zraku, je tisto, kar si v večini primerov predstavljamo, ko imamo v mislih težko plezanje. Ko sva pred dvajsetimi leti sedla v klop alpinistične šole AO Celje-Matica, je bil edini stik s takšno obliko gibanja prek posterjev, ki so viseli na kakšni steni. V prvih letih je prevladala neizmerna zagnanost, nabiranje metrov v slovenskih klasikah in nešteto udarcev s kladivom med zabijanjem klinov. V teh letih sva to večinoma počela navezana na isto vrv," se njunih alpinističnih začetkov spominja Luka Lindič.

Z Luko Krajncem sta že vrsto let ena glavnih protagonistov slovenskega in svetovnega alpinizma, ki kažeta izjemno alpinistično zrelost, preudarnost, pripravljenost in osredotočenost, so sporočili iz PZS. V poznejšem obdobju sta bila manjkrat navezana na isto vrv, ker so ju pritegnili različni plezalni izzivi.

Luka Krajnc pred najtežjim raztežajem smeri Lepotica in zver, ki je najtežja dolga skalna smer v slovenskih gorah. Foto: Marko Prezelj

"Debata o možnostih za težke prvenstvene smeri v slovenskih Alpah je ob srečanjih kljub temu skoraj vedno prišla na plano. Z vsakim letom sva nabirala pestre plezalne in življenjske izkušnje. Veliko se je pri obeh v teh letih obrnilo na glavo, a prijateljstvo je vedno ostalo in se samo poglabljalo. Z določeno zrelostjo sva postala tudi čedalje hvaležnejša za to dolgoletno in trdno plezalno navezo. Ko sva ponovila ali pa bila udeležena pri prvenstvenih vzponih v bolj kot ne vseh težjih modernih smereh pri nas, sva se poleti 2021 podala v severno steno Rjavine. Nisva vedela, kaj točno bova našla, že ob prvem obisku pa sva zaslutila, da odpirava poglavje, ki se ne bo hitro končalo. Da dobre stvari terjajo čas in osredotočenost, nama je že nekaj časa jasno - in s to miselnostjo se lotevava projektov," pojasnjuje Lindič.

Luka Krajnc in Luka Lindič v najtežjem raztežaju smeri Lepotica in zver v severni steni Rjavine v Julijskih Alpah. Foto: Marko Prezelj

Po dveh poletnih sezonah obiskov severne stene Rjavine jima je lani proti koncu poletja uspelo dokončati prvenstveno smer v eni izmed večjih severnih sten pri nas, predvsem pa - kot poudarjata - z najstrmejšim terenom, ki sta ga kadar koli plezala pri nas. Smer sta preplezala od spodaj navzgor, brez kakršnega koli predhodnega 'vohanja' od zgoraj. Kljub visokim težavam v srednjem delu smeri sta večino varovanja uredila s klini in pomičnimi varovali. Skupaj sta za varovanje zavrtala šest svedrovcev in dodatnih sedem na varovališčih, v teh treh sezonah pa sta smer obiskala 18-krat.

Letošnjo sezono sta namenila prostemu vzponu v smeri, ki je po navadi sklepno dejanje pri plezanju takšnih prvenstvenih smeri.

Novo, 700-metrsko smer v severni steni Rjavine sta poimenovala Lepotica in zver ter jo ocenila z alpinistično oceno X po lestvici UIAA, ki je primerljiva s športnoplezalno oceno 8b po francoski lestvici. Foto: Luka Lindič

"Prvih nekaj obiskov sva uporabila za čiščenje v predelih, kjer je skala slabša, in študiranje gibov. V najtežjem raztežaju sva se odločila z lepilom učvrstiti nekaj ključnih oprimkov, ki so grozili, da bi lahko padli v dolino. Večji del smeri pa je presenetil z nadpovprečno skalo za slovenske previse. Poletno deževje nama je precej otežilo resne poskuse, in ko sva za letos že skoraj vrgla puško v koruzo, sva dobila dva tedna suhega vremena. 20. avgusta nama je obema uspelo celotno smer preplezati prosto. Morda je nastala nova najtežja dolga skalna smer pri nas. Bolj kot na to pa sva ponosna na trdno in dolgo prijateljstvo," poudarja Lindič.Novo, 700-metrsko smer v severni steni Rjavine sta poimenovala Lepotica in zver ter jo ocenila z alpinistično oceno X po lestvici UIAA, ki je primerljiva s športnoplezalno oceno 8b po francoski lestvici.

Luka Lindič v prečki po najtežjem raztežaju v novi smeri v Rjavini, a bolj kot na vrhunski vzpon sta Lindič in Krajnc ponosna na trdno in dolgo prijateljstvo. Foto: Marko Prezelj

"Že ko sva bila prvič v steni, nama je bilo jasno, da bo teren zahtevnejši od tistega, ki sva ga do zdaj plezala v naših gorah. Za tehničen vzpon v smeri je bilo potrebne kar nekaj iznajdljivosti pri nameščanju varovanja. Vse je novo in neznano ter prepojeno z negotovostjo in pogosto tudi strahom, ti občutki pa so sestavni del doživetja, ki ga poimenujemo s pogosto zlorabljeno besedo - avantura. Ta del procesa je bil najzahtevnejši in to je tista komponenta, ki v knjigi mojih doživetij postavi plezanje prvenstvenih smeri stopničko višje od ponavljanja obstoječih. Degradiranje smeri zgolj na oceno bi bilo nesmiselno, saj je nama, mnogo bolj kot sama težavnost, pomembna izkušnja, dosežena v procesu samem in po tej plati nama bo smer ostala zapisana globoko v spominu," dodaja Luka Krajnc, o imenu smeri pa pove: "Ime je nastalo spontano med številnimi obiski. Med dostopom sva vedno znova občudovala neverjetno linijo, ki omogoča prehod čez previsni del stene, ko sva bila v steni, pa je večkrat pokazala zobe in iz teh kontrastov se je rodila tudi ideja za ime."

Lindič in Krajnc sta v začetnih letih skupaj preplezala na stotine lažjih smeri v vseh letnih časih; leta 2012 sta med drugim preplezala novo smer Forest Gump v Dolomitih in prosto ponovila kultno smer Divine Providence v pogorju Mont Blanca. Pozneje sta se kot člana SMAR - slovenske mladinske alpinistične reprezentance udeležila alpinističnih odprav v Tibetu (2013), kjer sta plezala z drugimi soplezalci, in Pakistanu (2015), kjer sta preplezala novo smer na stolp Biacherahi. Leta 2014 sta opravila prvo prosto ponovitev smeri Rolling Stones v Grandes Jorasses. Bila sta na več odpravah v Patagoniji, leta 2015 so skupaj s Tadejem Krišljem opravili vzpon na Cerro Torre po jugovzhodnem razu in prek grebena Adel, leta 2020 pa sta preplezala 500-metrsko prvenstveno smer Mir v jugovzhodni steni St. Exuperyja.