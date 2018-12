… leta 1991 je kapetan zmagovalnega moštva na SP 1990, Nemec Lothar Matthäus, postal prvi igralec, ki so ga v priznanje njegovim dosežkom razglasili za svetovnega nogometaša leta.

Nagrado world football player of the year, katere sponzorji so FIFA, Evropska zveza za upravljanje športa in Adidas, so podelili prvič, dobitnika pa so izbrali (kot tudi vsako leto odtlej) reprezentančni trenerji. Naslednik Matthäusa pri tem prestižnem imenovanju je bil leto zatem nizozemski napadalec Marco van Basten.

Zgodilo se je še:

Leta 2017 je Jean Todt ostal predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). 71-letnemu Francozu so tako potrdili tretji mandat na čelu zveze. Nekdanji vodja ekipe Ferrari v formuli 1 ni imel tekmeca pri glasovanju za predsedniški položaj.

Leta 1956 je Jugoslavija v finalni tekmi olimpijskega turnirja v Melbournu izgubila proti Sovjetski zvezi z 0:1.

Leta 1962 je ameriški košarkar Wilt Chamberlain ne eni tekmi dosegel 78 točk, kar je tretji najboljši dosežek v ligi NBA.

Leta 1979 so slovenski alpski smučarji na veleslalomski tekmi v Val d' Iseru poskrbeli za velik uspeh. Bojan Križaj je bil takrat drugi in za legendarnim Švedom Ingemarjem Stenmarkom zaostal 51 stotink. Njegov uspeh sta dopolnila Boris Strel s četrtim mestom in Jože Kuralt, ki je bil peti.

Leta 1991 je v 13. krogu elitne italijanske Serie A Matjaž Florjančič zabil gol za Cremonese pri zmagi nad Laziom z 2:0 in postal prvi Slovenec, ki je zabil gol v eni izmed najmočnejših nogometnih lig na svetu.

Leta 1996 je v finalni tekmi 3. svetovnega prvenstva v malem nogometu, uradno imenovanega FIFA Futsal World Championship, Brazilija v Barceloni premagala gostiteljico turnirja Španijo s 6:4 in še tretjič zapored osvojila naslov svetovnega prvaka. Tekmovanje v dvoranski različici tega priljubljenega športa so ob močni podpori španske nogometne zveze (RFEF) organizirali v mestih Murcia, Segovia, Castellon in Barcelona, pritegnilo pa je veliko pozornost gledalcev, ki jih je bilo na vseh tekmah skupaj kar 66.900. Turnirja na Iberskem polotoku so se udeležile ekipe iz 16 držav, od tega šest evropskih, po tri južnoameriške in azijske, dve severnoameriški in po ena iz Afrike in Oceanije. Pokal je spet odnesla Brazilija, kot že na obeh prejšnjih prvenstvih, čeprav so takrat moštva s stare celine pokazala odlične predstave, še posebej Rusija in Ukrajina, ki sta prišli v polfinale. Najboljši strelec turnirja je bil Brazilec Manoel s 14 doseženimi zadetki.

Leta 1998 je smučarska tekačica Andreja Mali na uvodni tekmi v šprintu v Milanu zasedla drugo mesto.

Leta 2001 je v Sarajevu po dolgotrajni bolezni umrl legendarni košarkar Mirza Delibašič.

Rodili so se:

1939 – nekdanji bosanski nogometaš Fahrudin Jusufi

1941 – nekdanji angleški nogometaš Geoff Hurst



1964 – nekdanji hrvaški nogometaš Nikola Jerkan

1982 – turška nogometaša Halil in Hamit Altintop

1985 – ameriški košarkar Dwight Howard

1989 - kanadski hokejist Drew Doughty