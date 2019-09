Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

…leta 1998 je umrla ameriška atletinja Florence Griffith Joyner, še vedno lastnica svetovnih rekordov v tekih na 100 in 200 metrov.

Joynerjeva je atletska mejnika postavila leta 1988, rekordni čas 10,49 v šprintu na stometrski razdalji je postavila v Indianapolisu, na ameriških olimpijskih kvalifikacijah. Na igrah v Seulu je v vseh tekih tekla pod 11 sekundami in prišla do prvega zlatega odličja. Temu je dodala še zlato na 200-metrski razdalji, svetovni rekord 21,34 pa je dosegla prav v finalu.

Tretje olimpijsko zlato je osvojila kot članica ameriške štafete v teku na 4 x 100 metrov. Tekla je tudi v štafeti na 4 x 400 metrov in prišla do srebra. Že na igrah v Los Angelesu leta 1984 je osvojila srebrno odličje v teku na 200 metrov, bila bi tudi med potniki na igre v Moskvi štiri leta prej, a so jih Američani zaradi političnih napetosti s Sovjetsko zvezo bojkotirali.

Rekordni tek na 100 metrov:

Osupljivi časi, ki jih je Joynerjeva dosegala v olimpijskem letu 1988, so sprožili ugibanja o zlorabi dopinga. V olimpijsko sezono je vstopila vidno močnejša, sumili so, da si je pomagala s steroidi. Na igrah v Seulu je bila pod drobnogledom protidopinške agencije, vsi testi pa so bili negativni. Upokojila se je po OI v Seulu, le teden dni po tem, ko sta Mednarodni olimpijski komite (MOK) in Mednarodna atletska zvez (IAAF) objavila, da bosta z letom 1989 uvedla tudi nenapovedane medsezonske dopinške teste.

Umrla je v spanju 21. septembra 1998 zaradi zadušitve po hudem epileptičnem napadu. Že leta 1995 je bila sprejeta v hram slavnih ameriške atletske zveze, po njeni smrti pa so po njej poimenovali osnovno šolo v Los Angelesu, ki jo je obiskovala kot otrok.

Zgodilo se je še ...

Leta 1951 je češki tekač Emil Zatopek je kot prvi pretekel 20 kilometrov v manj kot eni uri.

Leta 1966 so nogometaši Barcelone na povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest na štadionu La Romareda v Zaragozi s 4:2 po podaljških premagali Zaragozo in s skupnim izidom 4:3 osvojili prestižno lovoriko.

Leta 1972 je takratni nogometaš Bayerna iz Münchna Gerd Müller na svečani prireditvi v Parizu prejel nagrado zlati čevelj za najboljšega klubskega strelca, in sicer za 40 golov, doseženih v bundesligi.

Leta 1983 je Marco van Basten prvič zabil gol v dresu nizozemske nogometne reprezentance na prijateljski tekmi proti Belgiji v Bruslju, ko je bil star 18 let. Skupno je za Nizozemsko zaigral 58-krat in zabil 24 golov.

Leta 1994 je Gary Lineker naznanil konec kariere. Eden najboljših angleških nogometašev osemdesetih let prejšnjega stoletja je v karieri nosil dres Leicester Cityja, Evertona, Barcelone, Tottenhama in Nagoye, za člansko angleško reprezentanco pa je zaigral 80-krat in zabil 48 golov.

Leta 1995 je evropska nogometna zveza UEFA iz lige prvakov izključila Dinamo iz Kijeva. Ukrajinski klub je kazen doletela zaradi poskusa podkupovanja sodnika Antonia Lopeza Nieta pred tekmo s Panathinaikosom iz Aten.

Leta 1997 je Španija v Kairu v finalu svetovnega nogometnega prvenstva do 17 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Nemčijo z 2:1.

Leta 1999 se je na tekmovanju za pokal Mercosur (od 2002 klubski pokal Južne Amerike) v Buenos Airesu končala najdaljša tekma v zgodovini nogometa. Kluba Independiente in Velez Sarsfield sta na ta dan odigrali drugi polčas tekme, ki se je začela že 1. septembra, vendar je bila takrat prekinjena, ker je vratarja Veleza, Juana Luisa Chilaverta zadela navijaška petarda.

Leta 2004 je umrl Brian Clough, nekdanji nadarjeni nogometaš in uspešni trener klubov Derby County in Nottingham Forest. Oba je popeljal do naslova angleške lige.

Rodili so se …

1951 – nekdanji ameriški nogometaš in trener Bruce Arena

1960 – nekdanji hrvaški nogometaš Ivan Gudelj

1961 – slovenski rokometni trener Tone Tiselj

1971 – nekdanji slovenski veslač Jani Klemenčič

1974 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Zemljič

1980 – slovenski nogometaš Dejan Grabič