[video: 60067 / ]

Leta 2017 je slovenski kolesar Primož Roglič na kolesarskem svetovnem prvenstvu v norveškem Bergnu osvojil naslov podprvaka v vožnji na čas. Roglič je postal prvi Slovenec z odličjem na SP v kronometru in drugi Slovenec z medaljo na SP v kolesarstvu. Prvi jo je osvojil Andrej Hauptman na cestni dirki leta 2001 v Lizboni, ko je bil bronast.

Svetovni prvak na 31 kilometra dolgi progi s spektakularnim zaključnim vzponom na Floyen je postal Nizozemec Tom Dumoulin, ki je Rogliča premagal za 58 sekund. Bron je osvojil Britanec Christopher Froome, ki je zaostal minuto in 21 sekund.

Slovenski junak je na odru za zmagovalce sredi Bergna stal v družbi zmagovalca dirke po Italiji Dumoulina in zmagovalca dirke po Franciji ter Španiji Frooma, torej zmagovalcev največjih etapnih dirk na svetu. "Zelo lepo je končati v tej družbi izjemnih kolesarjev. Skušam se razviti v smeri, da postanem kolesar za največje dirke," je ob uspehu dejal Roglič.

Zgodilo se je še …

Leta 1914 je nogometna reprezentanca Brazilije odigrala prvo mednarodno tekmo v svoji zgodovini in proti Argentini v Buenos Airesu izgubila z 0:3.

Leta 1973 je ameriška teniška igralka Billie Jean King na ekshibicijskem dvoboju v Houstonu, ki so ga poimenovali "Bitka spolov" premagala takrat že upokojenega teniškega igralca Bobbyja Riggsa. Nekoč prvi igralec sveta se je spustil v serijo ekshibicijskih dvobojev zelo resno, najprej maja istega leta v dveh nizih (6:2 in 6:1) premagal Margaret Court, takrat eno najboljših teniških igralk na svetu, nato pa se lotil še 30-letne Kingove, ki pa je s pametno igro izkoristila razliko v letih in ga premagala s 6:4, 6:3 in 6:3.

Leta 1988 je v Konstanti na prijateljski nogometni tekmi proti Albaniji (3:0) za Romunijo prvič zaigral Gheorge Popescu, ki je v izbrani vrsti skupaj zbral kar 115 tekem in zabil 16 golov.

Leta 1989 je na prijateljski tekmi proti Poljski (1:0) v La Coruni prvič za Španijo nastopil Fernando Hierro, z 29 goli drugi po številu zadetkov in 89 nastopi tretji po številu tekem v španski izbrani vrsti.

Leta 1996 je španski kolesar Miguel Indurain odstopil 30 kilometrov pred ciljem 13. etape dirke po Španiji. To so bili sploh zadnji kilometri, ki jih je Bask odpeljal v vlogi poklicnega kolesarja, pozneje je povedal, da je na Vuelti nastopil zgolj zaradi pritiskov vodstva moštva Banesto. Zmagovalec petih francoskih in dveh italijanskih pentelj je uradno slovo od kolesarstva naznanil leto pozneje, ko je po tehtnem premisleku zavrnil ponudbo moštva ONCE, ki bi mu navrgla štiri milijone evrov v sezoni.

Leta 2001 so nogometaši Olimpije v prvi tekmi prvega kroga pokala Uefa izgubili proti danskem Bröndbyju z 2:4 (1:1). Oba zadetka za zmaje je dosegel Tonči Žlogar.

Leta 2001 je Milenko Ačimovič na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov proti kijevskemu CSKA-ju zabil gol za Crveno zvezdo z 2:3. Na povratni tekmi je bilo 0:0 in napredovanja so se veselili Ukrajinci.

Leta 2007 je Tonči Žlogar zadel na prvi tekmi prvega kroga pokala UEFA proti londonskemu Tottenhamu. Zabil je častni zadetek za ciprski Anorthosis, ki je tekmo izgubil z 1:6.

Leta 2018 je Svetovna protidopinška agencija Wada umaknila suspenz ruski protidopinški agenciji Rusadi. Ruski športniki lahko tako od takrat spet nastopajo na največjih tekmovanjih brez omejitev.

Rodili so se …

1917 – pokojni ameriški košarkarski trener Arnold ''Red'' Auerbach

1951 – nekdanji kanadski hokejist Guy Lefleur

1961 – nekdanji nizozemski nogometaš Erwin Koeman

1970 – nekdanji belgijski nogometaš Gert Verheyen

1971 – nekdanji švedski nogometaš nogometaš Henrik Larsson

1975 – kolumbijski dirkač Juan Pablo Montoya

1976 – nemški hokejist Markus Weiland

1980 – slovenski nogometaš Robert Koren

1980 – ruski kolesar Vladimir Karpec

1981 – španski teniški igralec Feliciano Lopez

1988 – slovenski nogometaš Sašo Ogrič

1990 – kanadski hokejist John Tavares

1992 – slovenski smučarski skakalec Peter Prevc