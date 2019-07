Lekcija s Toura: ne kaži gole zadnjice

Na dirki po Franciji je danes na sporedu dan počitka. Tako za kolesarje kot tudi navijače. Slednji so neločljivi del Toura. Ob razmahu družbenih omrežij in vse bolj kakovostnih televizijskih prenosih pa v zadnjem obdobju kar tekmujejo, kdo bo bolj opozoril nase. Z oblačili, koreografijami, transparenti, pokošenimi polji … Mnoge domislice mejijo na umetnost. No, tega pa ne bi mogli trditi za skupino navijačev, ki je karavano pričakala z golimi zadnjicami. To si je verjetno misli tudi kolesar moštva Bahrain-Merida, ki je enega od navijačev udaril po zadnjici. Posnetek je postal pravi spletni hit.

Certainement LA vidéo de cette année #TDF2019 pic.twitter.com/n91Ye1Pis0 — Tricotte (@Tricotte69) 14 July 2019

Mimogrede, Tour de France se bo z enajsto etapo (Albi-Toulouse) nadaljeval v sredo. V rumeni majici še naprej kolesari Julian Alaphilippe, v karavani pa sta kot člana Bahrain-Meride še vedno tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.