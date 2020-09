Fundacija športu v 2021 9,5 milijona evrov, milijon več od letošnjega razpisa

Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2021 športnim organizacijam namenila 9,5 milijona evrov, milijon več kot letos. Predsednik FŠO Aleš Remih je izrazil upanje, da ne bo prišlo do zastojev pri razpisu, saj so konec prejšnjega tedna ostali brez zaposlene na FŠO, morala je na delo na ministrstvo za šport, prav tako pa je v pripravi nov pravilnik.

Svet FŠO je danes soglasno sprejel finančni načrt za naslednje leto. Od razpisanih sredstev bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za šport v naravi, in sicer v triletnem obdobju 2021-2023. Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7.125.000 evrov.

"Razpis skoraj vsako leto objavimo sredi oktobra. Velik udarec je bila kadrovska oslabitev FŠO, saj je morala zaposlena v ponedeljek začeti delo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Doslej je delala le na FŠO. Člani sveta delamo v drugih službah, FŠO pa je eden glavnih stebrov za sofinanciranja športa pri nas, ki konec februarja in v začetku marca dobi vsako leto prvi denar iz javnih virov prav od FŠO," je za STA pojasnil Remih.

Prejšnji petek je imel zato svet FŠO izredno sejo, tudi danes so se pogovarjali o tej kadrovski težavi. Posredovali so tudi dopis na direktorat za šport in pristojni ministrici Simoni Kustec. Člani sveta FŠO upajo, da se bodo razmere kmalu uredile in da ne bo prišlo do zastoja pri delu FŠO.

"Zadnji zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki ureja delo FŠO, je bil sprejet leta 2012 in je ukinil mesto direktorja FŠO. Prej je bil poslovodeči fundacije poklicno na FŠO, sedaj sam funkcijo opravljam nepoklicno. Imeli smo le eno zaposleno delavko, ki je od leta 2012 sicer po zakonu zaposlena na ministrstvu, ampak je do petka opravljala delo na FŠO. Potem pa je dobila sklep, da mora delati na ministrstvu za šport, kjer bo opravljala tudi druga dela po navodilih na direktoratu," je zaplet nekoliko podrobneje predstavil Remih.

Predsednik FŠO Aleš Remih je izrazil upanje, da ne bo prišlo do zastojev pri razpisu, saj so konec prejšnjega tedna ostali brez zaposlene na FŠO, morala je na delo na ministrstvo za šport, prav tako pa je v pripravi nov pravilnik. Foto: STA

"Zakon nam onemogoča, da bi koga zaposlili."

Dejal je, da si takega načina dela ne morejo niti predstavljati. "Letno FŠO izda okrog 1000 odločb, 700 pogodb, cel kup aneksov, dnevno poteka komunikacija z zvezami in drugimi športnimi organizacijami. Zakon nam onemogoča, da bi koga zaposlili. Upamo, da zaradi morebitnih zapletov ne bo prišlo do zamika pri razpisu."

FŠO pa pripravlja tudi spremembe pravilnika za dodelitev sredstev. "Olimpijski komite Slovenije je že dal pozitivno mnenje, sedaj ga obravnava strokovni svet za šport slovenske vlade. Ko bo dobil zeleno luč tudi tam, bomo takoj začeli postopke v državnem zboru, ki mora potrditi končno verzijo pravilnika kot ustanovitelj FŠO."

Po Remihovih besedah postopek sprejemanja pravilnika ne bi smel prinesti zamika pri razdeljevanju sredstev za leto 2021. "Pred leti, ko se je spreminjala zadnja verzija pravilnika, smo imeli razpis šele decembra, a so bila sredstva normalno izplačana, tako kot vsakič v prvih mesecih naslednjega leta," je ocenil Remih.

Po Remihovih besedah postopek sprejemanja pravilnika ne bi smel prinesti zamika pri razdeljevanju sredstev za leto 2021. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zamaknitev koriščenja dodeljenih sredstev

Ker zaradi pandemije novega koronavurusa letos ni bilo številnih mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijske igre so prestavljene na naslednje leto, bi lahko prišlo do težav športnih organizacij pri koriščenju letos dodeljenih sredstev. Zato je svet FŠO že na prejšnji seji sprejel sklep, da se rok za izvedbo s pogodbami določenih obveznosti, sklenjenih za leto 2020, zamakne do 30. junija 2021.

V prihodnjem letu bo na voljo tudi milijon več kot letos. "Januar in februar sta bila za delovanje Športne loterije in Loterije Slovenije, od koder prek koncesijskih dajatev dobivamo pretežni del sredstev, zelo dobra, pa tudi po karanteni, ko smo se vrnili v kolikor toliko normalno življenje, tudi kar se športnih tekmovanj tiče, je bilo podobno. Marca, aprila in tudi maja pa je bil izpad kar velik. A se v projekcijah poslovanja obeh loterij to ni poznalo, na ta način predvidimo sredstva za FŠO na letni ravni in v dolgih letih doslej se še nismo zmotili."

Remih je opozoril še na eno težavo FŠO, pa tudi sestrske Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. "Od leta 2013 do 2018, ko smo napravili analizo, smo na letni ravni v FŠO izgubili 1,2 milijona evrov sredstev zaradi desetodstotnega davka na srečke, ki je bil uveden v času gospodarske krize. Sam sem bil večkrat na sestankih pri različnih finančnih ministrih, tudi pri resornih za šport, vendar ni bilo napredka. Milim, da je pomembno, da država uvede konkretne ukrepe na tem področju, da bi šel razvoj slovenskega športa v pozitivno smer," je končal Remih.