Dan, ko je olimpijska legenda šokirala svet. Skoraj nihče ni vedel za njegovo skrivnost.

19. septembra je minilo natanko 30 let, odkar je najslavnejši in najuspešnejši skakalec v vodo vseh časov, Američan Greg Louganis, dobitnik štirih zlatih in ene srebrne olimpijske medalje, pri skoku v vodo z glavo udaril v odrivno desko in okrvavljen skočil v bazen olimpijskega Seula. Ko se je razvedelo, da je okužen z virusom HIV, je bil svet šokiran.

"Že takoj, ko sem se odrinil, sem vedel, da bo šlo na tesno," se je v enem od številnih pogovorov po olimpijskih igrah leta 1988 v južnokorejskem Seulu (19. september 1988) spomnil danes 58-letni Greg Louganis, za mnoge najboljši skakalec v vodo vseh časov.

"Deski sem se poskušal izogniti z rokami, običajno z rokami zadeneš ob njo, nakar sem zaslišal neobičajen zvok in se vprašal: O, moj bog, kaj pa je bilo to?"

Za diagnozo je izvedel le šest mesecev pred olimpijskimi igrami v Seulu leta 1988. Ker pri skokih v vodo ne gre za kontaktni šport, sta se s trenerjem odločila, da se tekmovanja udeleži, nihče pa ni računal, da se bo na igrah zgodila nesreča. Foto: Getty Images

Ko je občutek sramu močnejši od bolečine

Ko je končno ugotovil, kaj se dogaja, ga je najprej prevzel občutek sramu. "Bilo me je sram. Bolj kot bolečina me je skelel moj ponos. Tukaj sem, na olimpijskih igrah in menda veljam za dobrega skakalca v vodo, sem si mislil, no, nato pa se mi zgodi nekaj takega. Dobrim skakalcem se to ne dogaja," si je prigovarjal, nato pa misli hitro preusmeril v iskanje načina, kako priti iz olimpijskega bazena, ne da bi kdo opazil, da krvavi.

Foto: Getty Images

Okužen z virusom HIV

Hitro je ugotovil, da to pred očmi gledalcev in še več milijonov tistih pred televizorji ne bo mogoče. Hkrati ga je začelo razjedati še bolj pomembno vprašanje. Ali se lahko v vodi kdo okuži z virusom HIV?

Samo Louganis in njegov trener Ron O'Brien sta namreč vedela, da je sloviti športnik HIV pozitiven. Leta 1988 je bil to velik tabu, mnogi so bili prepričani, da gre za smrtonosno bolezen.

Posnetek, ki je šokiral svet:

Za diagnozo je izvedel pol leta pred olimpijskimi igrami v Seulu, potem ko so HIV diagnosticirali pri njegovem takratnem partnerju, menedžerju Jimu Babbittu. Louganis je vedel, da bi ga javno priznanje zdravstvenega stanja, ki se ga je zaradi načinov okužbe držala velika stigma, oddaljilo od nastopa na olimpijskih igrah.

Pri skoku z deske je z glavo udaril ob odrivno desko in začel krvaveti. Le pet minut časa je imel, da se odloči, ali bo tekmovanje nadaljeval ali odstopil. "Bil sem paraliziran od strahu," je pozneje priznal. Skrbelo ga je predvsem za druge tekmovalce, ki so za njim skočili v bazen, in za zdravnika, ki je brez uporabe zaščitnih rokavic oskrbel njegovo rano. Šest let pozneje mu je Louganis priznal celotno zgodbo, zdravnik se k sreči pri tem ni okužil. Foto: Getty Images

Po trku ob desko je imel samo pet minut časa, da se odloči, ali odstopi od tekmovanja, ali pa nadaljuje.

Trener mu je predlagal, naj zaradi pretresa možganov in krvavitve (zdravnik je krvavitev zaustavil brez uporabe zaščitnih rokavic, rano pa zašil s petimi šivi), s tekmovanjem prekine, a se je Louganis odločil, da bo vztrajal.

"Zaradi bojazni, da bi se kdo okužil z mojo krvjo, sem bil dobesedno paraliziran od strahu, a tako trdo sem delal, da sem prišel do olimpijskih iger, in temu se nisem želel odreči," je povedal nekaj let pozneje.

Strokovnjaki so pozneje zavrnili možnost, da bi se zaradi skoka v bazen, "onesnažen" z Louganisovo krvjo z virusom HIV, okužil še kdo drug. Edina možnost, da bi prišlo do okužbe, bi bila, če bi kdo od tekmovalcev nastopal z odprto rano, so ocenili.

35 minut po nesreči zopet na deski

Že 35 minut pozneje se je Louganis ponovno vrnil na odskočno desko, bil po kvalifikacijah tretji, v nadaljevanju iger pa osvojil naslov olimpijskega prvaka tako v skoku z deske kot tudi v skoku s stolpa.

Pozneje je bil za svoj pogum nagrajen z nagrado spirit award, ameriška televizija ABC pa ga je je razglasila za športnika leta 1988.

Mislil je, da se bo zaklenil v hišo in čakal na smrt

"Zmaga je bila zame grenko-sladka. Vedel sem namreč, da so to moji zadnji tekmovalni skoki in da je pred menoj upokojitev. Predstavljal sem si, da se bom zaklenil v svojo hišo in čakal na smrt." A starka s koso ga še vedno ni našla. Še vedno je živ, zdrav in pri svojih 58 letih še zelo aktiven.

Leta 1995 se je izpovedal v odmevnem intervjuju z Barbaro Walters:

Največji uspehi Grega Louganisa Greg Louganis je že pri 16 letih na olimpijskih igrah v Montrealu (1976) osvojil naslov olimpijskega podprvaka v skokih z deske. Kot je priznal pozneje, je bil nad dosežkom razočaran. "Prišel sem po zmago," je dejal, "zdelo se mi je, da sem razočaral družino, navijače, svojo državo, predvsem pa sebe." Osem let pozneje je na olimpijskih igrah v Los Angelesu (1984) osvojil še dve zlati medalji ter na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu še dve. Bil je tudi eden od favoritov za odličja na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980, a jih je zaradi ameriškega bojkota iger moral izpustiti. Louganuis je tudi petkratni svetovni prvak in šestkratni zmagovalec panameriških iger. Leta 1982 je na svetovnem prvenstvu osvojil dva naslova in postal prvi skakalec v vodo, ki je na mednarodnem tekmovanju od vseh sedmih sodnikov prejel najvišjo oceno 10.

Danes 58-letni Louganis je zelo dejaven na več področjih. Še vedno dela kot trener, bil pa je tudi mentor ameriške reprezentance za skoke v vodo na OI v Londonu in Riu de Janeiru. Sodeluje tudi pri organizaciji spektakularne serije skokov z višine (Red Bull Cliff Diving World Series), kjer tekmovalci skačejo v vodo z višine 28 metrov. Foto: Getty Images

Odraščanje v družini, ki ga je posvojila

Rodil se je 29. januarja 1960 kot Gregory Efthimios Louganis. Njegova mama je Švedinja, oče je iz Samoe. Starši so ga pri osmih mesecih oddali v posvojitev, od takrat naprej sta ga vzgajala Frances in Peter Louganis.

Že pri 18 mesecih je začel obiskovati plesne urice, treniral je akrobatiko in gimnastiko. Trening je bil že od tretjega leta starosti sestavni del njegovega življenja, tekmoval je in nastopal. Tudi v porodnišnicah in bližnjem pristanišču, kjer je plenil poglede s svojo gibčnostjo in inovativnostjo. Nadobudni mladenič, ki je imel astmo, pestile pa so ga tudi alergije, se je pri devetih letih, ko je njegova družina doma postavila bazen, naučil skakati v vodo. V domačem bazenu je postavil temelje za svojo prihodnost.

Vseskozi je vestno opravljal tudi študijske obveznosti. Leta 1983 je na kalifornijski univerzi diplomiral iz dramske igre in plesa, pozneje je nastopal tudi na odru in igrah v filmih.

Foto: Reuters

Za 33 let priredil zadnjo rojstnodnevno zabavo

Športno kariero je zaključil po olimpijskih igrah v Seulu, nato pa se je po javnem razkritju svoje istospolne usmerjenosti in okužbe z virusom HIV posvetil aktivizmu v krogih LGBT in javnost osveščal o aidsu in virusu HIV. Delal je tudi kot trener širokega kroga skakalcev v vodo in bil mentor ameriški reprezentanci v skokih v vodo v času priprav na olimpijske igre v Londonu in Riu de Janeiru.

Pestro je bilo tudi v njegovem zasebnem življenju. Več let je bil v škodljivem razmerju s svojim menedžerjem Babbittom, ki je Louganisa fizično in psihično zlorabljal, se okoriščal z njegovim denarjem in ga tudi okužil z virusom HIV. Louganis je pozneje dosegel prepoved približevanja. Babbitt je zaradi posledic aidsa umrl leta 1990.

Tudi Louganis je bil prepričan, da se bo kmalu poslovil od tega sveta. Leta 1993 je za 33. rojstni dan priredil zadnjo rojstnodnevno zabavo za sorodnike in prijatelje. Slabo se je počutil in bil je prepričan, da ga dama s koso čaka za prvim vogalom.

Foto: Reuters

A je še ni dočakal. Svojo istospolno usmerjenost je razkril leta 1994, njegovo vnaprej posneto izjavo pa so predvajali na otvoritveni ceremoniji Gay games leta 1994, o svoji življenjski zgodbi pa je leto pozneje napisal knjigo z naslovom Breaking the Surface, ki je postala velik knjižni hit in je doživela tudi filmsko upodobitev. Louganisa je odigral latino lepotec Mario Lopez.

Junija 2013 je v enem od intervjujev razkril zaroko s partnerjem Johnnyjem Chaillotom, štiri mesece pozneje sta zvezo uradno zapečatila pred matičarjem.

V prostem času se Louganis posveča agilityju. Vse življenje je bil obkrožen s psi, ti pa so mu, kot je dejal, dajali občutek varnosti, brezpogojne ljubezni in so bili nasploh odličen družabnik.

Louganis je velik ljubitelj psov. S svojimi štirinožnimi prijatelji tekmuje tudi v agilityju. Foto: Reuters