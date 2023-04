Slovenke spet s starimi znankami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske rokometašice so dobile kvalifikacijske tekmice za EP 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska ženska članska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bodo naslednje leto gostile Avstrija, Švica in Madžarska, v skupini 4 pomerila z izbranimi vrstami Francije, Italije in Latvije, je določil današnji žreb Evropske rokometne zveze.

Slovenska reprezentanca je bila v drugem bobnu, iz prvega je za nasprotnico dobila staro znanko Francijo, četrto reprezentanco z zadnjega evropskega prvenstva v Sloveniji, iz tretjega pa Italijo, ki so jo Slovenke dvakrat premagala v nedavnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ter iz četrtega Latvijo, ki je prav tako kot Italija precej nižje rangirana reprezentanca od vrste, ki jo vodi selektor Dragan Adžić.

Evropsko prvenstvo bo med 28. novembrom in 15. decembrom naslednje leto, na njem bo prvič nastopilo 24 reprezentanc, boji pa bodo potekali na Dunaju, v Innsbrucku, Baslu in Debrecenu.

Avstrija, Madžarska in Švica, gostiteljice prvenstva, so že uvrščene na zaključni turnir, prav tako branilka naslova Norveška. Za preostalih 20 prostih mest pa se bo v kvalifikacijah udarilo 31 reprezentanc v osmih skupinah. Na prvenstvo stare celine se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Kvalifikacijam bodo namenjeni trije reprezentančni termini, razporejeni med 11. oktobrom 2023 in 7. aprilom 2024. Med vsakim bodo ekipe odigrale po dve tekmi, pa so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Kvalifikacijske skupine za Euro 2024: Skupina 1: Hrvaška, Romunija, Grčija, Bosna & Hercegovina Skupina 2: Nemčija, Slovaška, Ukrajina, Izrael Skupina 3: Nizozemska, Češka, Portugalska, Finska Skupina 4: Francija, Slovenija, Italija, Latvija Skupina 5: Španija, Severna Makedonija, Litva, Azerbajdžan Skupina 6: Črna gora, Srbija, Turčija, Bolgarija Skupina 7: Švedska, Islandija, Farski otoki, Luksemburg Skupina 8: Danska, Poljska, Kosovo

