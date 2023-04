Rokometašice v drugem jakostnem bobnu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024, ki bo 20. aprila v Zürichu, pričakala v drugem jakostnem bobnu. V njem so še Romunija, Srbija, Poljska, Češka, Severna Makedonija, Slovaška in Islandija.

Možne slovenske tekmice iz prvega jakostnega bobna so Francija, Danska, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Španija, Črna gora in Hrvaška, iz tretjega Portugalska, Ukrajina, Turčija, Italija, Ferski otoki, Litva, Grčija in Kosovo, iz četrtega pa Izrael, Finska, Luksemburg, BiH, Latvija, Azerbajdžan in Bolgarija.

Na zaključni turnir, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom 2024 na Dunaju ter v Innsbrucku, Baslu in Debrecenu, se bodo poleg vseh treh gostiteljic uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Prvi krog kvalifikacij bo na sporedu 11. in 12. oktobra, drugi pa 14. in 15. oktobra 2023. Kvalifikacije se bodo nadaljevale prihodnje leto: tretji krog bo 28. in 29. februarja, četrti 2. in 3. marca, peti 3. in 4. aprila, šesti pa 7. aprila.

Na lanskem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori je prvo mesto osvojila Norveška.

Slovenija je na EP 2022 zasedla osmo mesto, kar je njena najboljša uvrstitev na dosedanjih osmih zaključnih turnirjih na stari celini. Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto, dve leti pred tem na Danskem pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14., na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020 pa na zadnjem, 16. mestu.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je sicer pred dnevi osmič uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom letos na Danskem.