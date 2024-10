Znani moški rokometni pari drugega kroga pokala Slovenije

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani so danes opravili žreb drugega kroga pokala Slovenije za moške, ki bo 13. novembra. Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka in Jeruzalem Ormož so že uvrščeni v osmino finala.

Za napredovanje se bosta na lokalnem obračunu merila Ankaran in Koper, medtem ko bo Izolo na Obali gostila LL Grosist Slovan. Lokalni derbi čaka tudi ptujsko Dravo in Veliko Nedeljo.

Na preostalih obračunih se bodo merile ekipe Herza Šmartnega in Urbanscape Loke, Grosupljega in Slovenj Gradca, Maribora Branika in Misterala Krškega, Črnomlja in Rika Ribnice, Sebastjana Soviča in Škofljice, Frankstahla Radovljice in Sviša Cugelj oken Ivančne Gorice, Papir Nove iz Radeč in Mokerca Kiga ter Gornje Radgone in Ajdovščine.

Tekme osmine finala bodo predvidoma na sporedu 4. decembra, četrtfinala pa dva tedna kasneje. Zaključni turnir najboljše četverice bo 4. in 5. aprila prihodnje leto.

Pokal Slovenije, pari 2. kroga: Sreda, 13. november:

Ankaran - Koper

Butan plin Izola - Grosist Slovan

Herz Šmartno - Urbanscape Loka

Arcont Radgona - Ajdovščina

Grosuplje - Slovenj Gradec

Maribor Branik - Misteral Krško

Drava Ptuj - Velika Nedelja

Črnomelj - Riko Ribnica

DRŠ Sebastjana Soviča - Škofljica

Frankstahl Radovljica - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

Radeče papir Nova - Mokerc Kig

