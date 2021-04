Znane skupine za olimpijski rokomketni turnir

Na sedežu Mednarodne rokometne zveze (IHF) v Baslu so danes opravili žreb skupin v moški in ženski konkurenci za letošnje poletne olimpijske igre med 23. julijem in 8. avgustom v Tokiu. Pred petimi leti so na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru slavili Danci in Rusinje.