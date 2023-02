Z dodatnim motivom nadaljujejo pot proti olimpijskim igram

Žensko izbrano vrsto Slovenija prihodnji teden čaka reprezentančna akcija, ki bo tokrat pripravljalne narave. Slovenke bodo premor od ligaških obveznosti med tako imenovanim "EHF-tednom" izkoristile za uigravanje v Ljubljani, nato pa odpotovale na Slovaško, kjer jih čakata dva pripravljalna dvoboja z gostiteljicami.

"Obdobje od zaključka evropskega prvenstva je hitro minilo in zdaj z dodatnim motivom nadaljujemo pot proti olimpijskim igram v Parizu, uvrstitev nanje je moj cilj od začetka mandata na selektorskem položaju in cilj, ki so mu začeli slediti tudi ljudje, s katerimi delam, ter dekleta, ki jih vodim. Na preteklem evropskem prvenstvu smo s podporo zveze in sijajnim delom strokovnega štaba naredili velik korak naprej na tej poti. To je za nami, po opravljeni analizi moramo zdaj nadaljevati po začrtani poti," se je najprej v preteklost ozrl glavni strateg slovenskih rokometašic Dragan Adžić.

Tamara Mavsar bo izpustila naslednji dve reprezentančni aktivnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kot tekmeca smo izbrali Slovaško in moramo se najresneje pripraviti tudi na pripravljalna obračuna. Slovaška izbrana vrsta ima na klopi španskega strokovnjaka, ki po slogu bolj spominja na Italijo kot igro katere od močnejših reprezentanc. Zato bosta obračuna koristna pred kvalifikacijskima obračunoma, ki nas čakata v aprilu."

Ana Gros bo tokrat izkoristila tekmovalni premor za saniranje poškodbe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Selektor je spregovoril tudi o nekaterih nosilkah igre Slovenije v preteklih letih, ki se tokrat ne bodo pridružile zboru. Branka Zec razmišlja o koncu kariere, a Adžić računa na njen angažma na aprilskih kvalifikacijskih obračunih z Italijo. Tamara Mavsar bo izpustila naslednji dve reprezentančni aktivnosti, črnogorski strokovnjak pa upa na njeno ponovno aktivacijo ob prestopu v Krim Mercator v naslednji sezoni. Ana Gros bo tokrat izkoristila tekmovalni premor za saniranje poškodbe. Tudi Petra Kramar in Elizabeth Omoregie bosta priprave izpustili zaradi zdravstvenih težav.

Svoj pogled je podala tudi predstavnica reprezentantk Barbara Lazović: "Glede na to, da je seznam tokrat nekoliko okrnjen, bo poudarek na mlajših rokometašicah, ki do zdaj niso bile v ospredju. Tokrat imajo priložnost, da dokažejo, na koga bo lahko selektor računal v prihodnosti."

