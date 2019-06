Vujović po koncu kvalifikacij za EP: Malo sem že naveličan

Slovenska rokometna reprezentanca je z neprepričljivo igro in zmago proti Estoniji (32:28) sklenila kvalifikacije za evropsko prvenstvo prihodnje leto in tako zaključila letošnjo rokometno sezono. Slovenci so na šestih tekmah petkrat zmagali, kljub zmagam pa Slovenija ni prikazala ravno prepričljivih iger. "Malo sem že naveličan, da moram po vsaki tekmi govoriti o istih stvareh," je po koncu kvalifikacijskega ciklusa dejal slovenski selektor Veselin Vujović.

Slovenski rokometaši so na včerajšnji tekmi z Estonijo prikazali dobro igro v prvem polčasu, v drugem delu pa je sledil popoln mrk v igri, kar je zadnjeuvrščeni reprezentanci skupine 4 omogočilo, da se je slovenski izbrani vrsti povsem približala in za nekaj trenutkov v skrb spravila vseh dva tisoč ljudi v koprski Bonifiki. Po tekmi je dvorano takoj zapustil selektor slovenske reprezentance, ki je svoje igralce nagovoril v garderobi, šele nato pa je bil na voljo tudi za novinarska vprašanja. Igralci pa so kljub zmagi poklapano zapuščali dvorano v Kopru.

Slovenski rokometaši kot veterani

"Fantom sem po tekmi čestital. Osvojili smo prvo mesto v skupini, kar je bil tudi naš cilj. Če bi jim zdaj kaj pridigal, mi lahko odgovorijo, saj smo prvi v skupini. A tako kot jaz se tudi oni zavedajo, da nismo napravili pozitivnega vtisa. Čeprav si želim kdaj koga močno zagrabiti in stresti, tega ne morem storiti. Jaz sem selektor, in ne trener, tu se igra za patriotski čin, fantje za svoje predstave v izbrani vrsti ne dobijo plačila, zato ne morem potem zaradi slabe igre nekomu prisoliti klofute. Lahko pa fantom povem, da verjamem v to, da lahko delajo boljše in več. Temu se želim posvečati in videli bomo, kaj bo ta zgodba prinesla," je bil po tekmi jasen selektor Vujović, ki pa je jasno izrazil razočaranje nad slovensko igro.

Slovenci so na zadnji tekmi kvalifikacij ugnali Estonijo. Foto: Špela Lenart

"To ni bila prava Slovenija, moji izbranci so na igrišču delovali kot veterani, ki komaj čakajo počitnice. Če igralci na reprezentančne priprave ne bodo prišli z nasmehom in željo po igranju za reprezentanco, je težko napraviti dober rezultat. Fantje v igri ne uživajo. Po svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017 in osvojeni bronasti medalji in povratni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo lani proti Madžarski še nismo odigrali dobre tekme. Niti enkrat še nismo odigrali dobre tekme proti resnim nasprotnikom. Igramo z miselnostjo, da bomo samo prišli na igrišče in zmagali," razlaga Črnogorec.

Primanjkljaj želje in borbenosti

Črnogorski strokovnjak je bil po tekmi razočaran. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Rokometni strokovnjak na slovenski klopi veliko težavo vidi v tem, da igralcem primanjkuje želje in borbenosti po igranju za reprezentanco. "Igralci v reprezentanci igrajo za nasmeh in aplavz, pogodbe in plačo dobijo v klubih. Če bodo rokometaši v svojih glavah razčistili, da je pri igranju za reprezentanco pomemben patriotizem in da je največja nagrada aplavz nekaj tisoč ljudi, potem imamo možnost napraviti dober rezultat," razmišlja Vujović.

"Če mislijo, da lahko v reprezentanci delajo in igrajo, kakor želijo sami, pa so se močno zmotili. O tem smo se pogovarjali že dan pred zadnjo tekmo v kvalifikacijah. V garderobi po tekmi sem videl, da se zavedajo mojih besed. Vedel sem, kako se bo obrnila tekma v drugem polčasu, saj poznam igralce in njihove značaje. Poznam rokomet. Veliko pozitivnega vidim v tem, da so imeli po tekmi z Estonijo spuščene glave, da so bili razočarani. Vsi vedo, da zmorejo odigrati boljše," je prepričan slovenski selektor.

Po vsaki tekmi ista zgodba

Slovenija je imela na preteklem zaključnem turnirju četverice v ligi prvakov kar sedem predstavnikov, od tega so turnir najboljših vsi končali s sklonjeno glavo. Vujović je prepričan, da je to velika težava tudi za slovensko izbrano vrsto. "Mislim, da na našo igro vplivajo tudi rezultati, ki jih fantje dosegajo v klubih. Sedem slovenskih rokometašev, od tega pet reprezentantov, je nastopilo na zaključnem turnirju četverice v ligi prvakov, a nihče izmed teh sedmih ni izpolnil zastavljenega cilja. Veselil se je le Skube z Vardarjem, ki pa ni v reprezentanci. Igralci pridejo v reprezentanco razočarani," pravi Vujović, ki je že malce naveličan, da mora po vsaki tekmi razglabljati o istih stvareh.

Evropski prvak Staš Skube (za zdaj) ne bo igral za reprezentanco. Foto: Getty Images

"Verjamem, da se javnost sprašuje, zakaj se slovenski rokometaši ne borijo tako močno za svojo državo kot nekatere druge reprezentance. V francoski reprezentanci so tudi vsi utrujeni po napornih sezonah, pa dajo vse od sebe in se bojujejo za svoj grb. Našim rokometašem to manjka. Želim si, da bi to lahko čim prej popravili, a na žalost to ne gre tako hitro. Verjamem, da bi odigrali bolje, če bi nam nasproti stala Nemčija ali katerakoli druga vrhunska reprezentanca," je prepričan Vujović, ki je na zadnji tekmi med občinstvom pustil Urha Kastelica, Matic Verdinka, Roka Ovnička, Aleksa Vlaha, Blaža Janca, Žigo Mlakarja in kapetana Vida Kavtičnika.

Skube pod vprašajem, želja po Bezjaku

V slovenski izbrani vrsti je zadnji cikel kvalifikacij izpustil tudi Dean Bombač, ki je zaradi težav z dihanjem prestal operacijo nosu, a je Se bo Marko Bezjak vrnil v reprezentanco? Foto: Mario Horvat/Sportida kljub temu v Kopru bodril svoje soigralce. Vprašljiva sta tudi statusa evropskega prvaka Staša Skubeta in Marka Bezjaka, ki je med kvalifikacijskim oknom namignil, da se počasi končuje njegova pot v slovenski izbrani vrsti.

"S Stašem Skubetom sva se že pogovarjala, a v konkurenci, ki vlada na njegovem položaju, ga ne morem uvrstiti v reprezentanco, če mi ne more zagotoviti, da bom nanj lahko računal na katerem izmed prvenstev. Če bi bil prepričan, da bo res igral, potem bi ga vpoklical. Pogovarjala sva se, a mi je dejal, da potrebuje čas za počitek in družino. Zagotovo se bom pogovoril tudi z Markom Bezjakom, ki nam je namignil, da bo končal svojo reprezentančno kariero. Vem, da je imel težave s poškodbami in da je utrujen po naporni sezoni, a nočem, da se ta zgodba konča na tak način," razlaga črnogorski trener.

Cilj jasen: medalja na EP

Slovenska izbrana vrsta je zdaj oči že uperila proti januarskemu evropskemu prvenstvu. Že čez dobrih deset dni (28. junija) bodo Slovenci na Dunaju dobili nasprotnike, ki se bodo s Slovenijo pomerili v skupinskem delu EP, ki ga bodo prihodnje leto prvič gostile tri države – Avstrija, Norveška in Švedska. Prvič pa bo na prvenstvu stare celine nastopilo kar 24 držav.

Slovenci bodo januarja nastopili na EP. Foto: Špela Lenart

"Tako igralci kot strokovni štab slovenske izbrane vrste bomo zdaj naredili vse, da bomo do januarskega evropskega prvenstva maksimalno pripravljeni. Vsem nam ta turnir pomeni ogromno in dali bomo vse od sebe. V igri sta tako dober rezultat kot nastop na olimpijskih igrah. Samo neresna reprezentanca ne bi bila motivirana za tako prvenstvo. Igralci se morajo naučiti igrati pod pritiskom, da morajo zmagati. Če tega ne bo, bomo za vedno ostali na stopnji, kjer smo zdaj. Ostajajo nam skrbi, a tudi želje. Želimo si osvojiti medaljo na evropskem prvenstvu," je bil jasen Vujović, ki ima pogodbo s slovensko izbrano vrsto do konca olimpijskih iger leta 2020 na Japonskem, kamor se želi uvrstiti tudi slovenska izbrana vrsta.

