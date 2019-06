Slovenci po novi medli predstavi: Ne vemo, zakaj se nam to dogaja

Slovenski selektor je nekoliko premešal začetno postavo Slovenije v primerjavi s tekmo v Latviji. Med občinstvom v Areni Bonifika so med drugim ostali Blaž Janc, Rok Ovniček in Urh Kastelic. V prvo postavo je Vujović uvrstil krilna igralca Gašperja Marguča in Darka Cingesarja, zunanje igralce Boruta Mačkovška, Aleksandra Špendeta in Jureta Dolenca ter krožnega napadalca Blaža Blagotinška, ki je bil na tekmi v Latviji drugi strelec slovenske izbrane vrste.

Po uvodnih minutah tekme v Kopru je bilo videti, da je klofuta v Latviji predramila izbrance Veselina Vujovića. Slovenci so po dobrih štirih minutah vodili že s 4:0, v vratih je obrambe kot po tekočem traku zbiral Zaponšek. Na koncu se je ustavil pri številki deset. Estonci so prvi zadetek dosegli šele po sedmih minutah igre, ko so bile vrata Slovencev prazna. Slabi dve minuti pred koncem prvega polčasa so Slovenci po golu Mateja Gabra prvič povedli z dvomestno prednostjo (19:9) in vse je delovalo, kot da bo Slovenija brez praske v žep pospravila še zadnji dve točki v tem kvalifikacijskem obdobju.

Rok Zaponšek je blestel v vratih Slovenije. Zbral je deset obramb. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Že videne težave v drugem polčasu

V drugem polčasu pa je sledil že viden scenarij. Estonci so začeli izkoriščati napake slovenskih igralcev, prednost pa je padala iz minute v minuto. Dobrih dvanajst minut do konca so se gostje po mrku Slovencev približali na le dva gola zaostanka (26:24). Pomagala ni niti minuta odmora, saj je tri minute kasneje prednost Slovenije še vedno znašala le dva gola (28:26), v golu gostov se je razigral Rasmus Ots, ki je na koncu zbral 13 obramb. Slovenci so se ob podpori približno dva tisoč slovenskih navijačev le zbrali in tekmo pripeljali do zmage.

"Srečanje smo začeli zelo dobro. Nato smo spet, kot vedno, v drugem polčasu padli v črno luknjo. Nihče ne ve in ne razume, zakaj se nam to kar naprej dogaja. Estonski vratar je povezal pet, šest obramb, še vedno smo prihajali do izdelanih akcij, a nam je v ključnih trenutkih zmanjkalo koncentracije," je bil po tekmi razumljivo nekoliko razočaran Gaber, ki je bil s sedmimi goli najboljši strelec slovenske izbrane vrste.

Slovenci so kljub slabi igri osvojili dve točki. Foto: Špela Lenart

"Zagotovo je nekaj narobe"

Slovenci so v zadnjem delu kvalifikacij prikazali dve medli predstavi. "Tekmo v Latviji smo res nepričakovano izgubili. Celotno našo ekipo sta premagala le dva njihova igralca, latvijski vratar in Krištopans, ki je dosegel 13 zadetkov in je v življenjski formi. Hitro smo se morali pobrati. Danes smo bili na papirju favoriti, saj Estonija ne spada med najboljše ekipe v Evropi. Če ti taka ekipa naredi delni izid 6:0, je zagotovo nekaj narobe," je prepričan slovenski krožni napadalec.

Da je bil prvi polčas za dobro oceno, drugi pa za komaj zadostno, se je strinjal tudi Jaka Malus. "Prvi polčas je bil dober, naredili smo vse, kar smo se dogovorili v garderobi pred srečanjem. V drugem delu je prišlo do padca koncentracije, Estonci so to začutili in se približali. Hvala bogu smo tekmo pripeljali do konca in gremo z zmago na dopust. Prvi smo v skupini, zdaj čakamo žreb, upam, da bomo v prvem bobnu. Še vedno so nam odprta tudi vrata na olimpijske igre," je bil po koncu tekme optimističen Malus.

Slovence je v Kopru spodbujalo približno dva tisoč slovenskih navijačev. Foto: Špela Lenart

Vujović: Vedel sem, kaj se bo zgodilo

Potek srečanja je že po prvem polčasu predvidel črnogorski rokometni strokovnjak na slovenski klopi, Vujović. "Prvi polčas nas je nekoliko uspaval. Če ne bi na koncu prvega polčasa prejeli dveh zadetkov, bi odšli na odmor z desetimi goli naskoka, tako pa je bila prednost nekoliko nižja. Navkljub mojim opozorilom v garderobi, kar vam lahko potrdijo tudi igralci, pa smo v drugem močno popustili. Ob polčasu sem igralcem dejal, da se bojim, da se bo v drugem polčasu pojavil ta sindrom popuščanja, ki je pri nas prisoten tako rekoč na vsaki tekmi. Bal sem se, da bodo igralci v drugi del vstopili z miselnostjo, da bodo zmagali z lahkoto. Estonija je počasi, a vztrajno nižala zaostanek, gostje so imeli motivacijo, mi pa smo gledali na semafor, kdaj bo tekme konec. Na koncu smo zmagali in osvojili prvo mesto, kar smo si pred kvalifikacijami tudi želeli," je vtise po tekmi strnil slovenski selektor Vujović.

Veselin Vujović je že ob prvem polčasu predvidel, kaj se bo zgodilo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvič v boj 24 reprezentanc

Slovenski rokometaši so tako na šestih odigranih tekmah po dvakrat premagali Nizozemce in Estonce ter enkrat Latvijce, proti slednjim so doživeli tudi poraz. Varovanci Veselina Vujovića so si sicer že z aprilsko zmago nad Nizozemsko v Celju priborili nastop na evropskem prvenstvu, zaradi nepopolnega izkupička in spodrsljaja z Latvijo pa slovenska izbrana vrsta bržkone ne bo v privilegiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija na Dunaju.

Na zaključni turnir, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, sta se iz skupine 4 uvrstili Slovenija in Latvija. Slovenska izbrana vrsta bo prihodnje leto enajstič nastopila na turnirju stare celine, prvič v zgodovini pa bo na evropskem prvenstvu nastopilo 24 reprezentanc. Slovenija je doslej najboljšo uvrstitev dosegla na domačem EP 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska.

Arena Bonifika, gledalcev 2000, sodnika: Athanastos in Dimitridis (oba Grčija).



Slovenija: Panjtar, Zaponšek 1, Blagotinšek 4, Henigman, Marguč 6 (2), Dolenec 2, Cingesar, Cehte 3, Kodrin 2, Gaber 7, Zarabec 2 (1), Šoštarič, Špende, Mačkovšek 3, Malus 2, Suholežnik.



Estonija: Priskus, Vitkar 1, Johannson 2, Sillaste 6 (1), Maasalu 1, Celminš 4, Toom 7, Timmo, Hiend 1, Roosna 2, Lees 1, Voika, Part 2, Varul 1, Ots.



Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Estonija 3 (1).



Izključitve: Slovenija 8, Estonija 12 minut.



Rdeči karton: /.



STA

