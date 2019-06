Slovenci kvalifikacije končali s pričakovano zmago

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v koprski Bonifiki odigrala zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, na katerega se je uvrstila že pred nedeljskim obračunom. Slovenci so kljub bledi igri upravičili vlogo favoritov, Estonce premagali z 32:28 in potrdili prvo mesto v skupini. Ob Slovencih so se na EP uvrstili tudi drugi Latvijci.

Selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović je za zadnjo tekmo kvalifikacij v ekipo uvrstil tudi nekatere nestandardne člane. Slovenci so na koncu upravičili vlogo favoritov, a zmaga še zdaleč ni bila tako prepričljiva kot na uvodni medsebojni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu v Talinu, ko so slavili za 11 golov.

Vujovićevi varovanci so sicer skoraj celotno srečanje pričakovano nadzirali srečanje, v prvem polčasu vodili tudi za deset, na odmor pa odšli z rezultatom 19:11. Prednost se je v drugem delu, Slovenci so Estoncev dopustili delni izid 7:0, stopila na zgolj dva zadetka (26:24), a so gostitelji znali zadržati vodstvo. V nadaljevanju so povedli s +6, na koncu pa zmagali z 32:28.

Konec junija žreb na Dunaju

Slovenski rokometaši so kvalifikacije končali s petimi zmagami in porazom izpred nekaj dni v Latviji. Po njem sicer niso ogrozili svojega nastopa na zaključnem turnirju v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji, so pa s porazom zapravili možnost, da bi bili v priviligiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija na Dunaju.

Na drugem mestu za Slovenci so končali Latvijci, tretji so bili Nizozemci, četrti pa Estonci.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija : Estonija 32:28 (19:11)



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4 Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4



Tretji sklop kvalifikacij: Sreda, 12. junij:

Latvija : Slovenija 25:24 (14:10)

Krištopans 13; Dolenec 8 (4), Blagotinšek 3

