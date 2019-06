Latvijski orjak pokopal Slovence

Slovenski rokometaši so si že pred gostovanjem v Latviji izborili nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, v svoji predzadnji tekmi v kvalifikacijski skupini 4 pa so po dveh zmagah nad Nizozemci ter po enem nad Estonci in Latvijci doživeli prvi poraz.

Za izbrance selektorja Veselina Vujovića današnji poraz ni bil usoden, so pa zapravili idealno priložnost, da si izborijo boljše izhodišče na žrebu skupin za EP, ki bo 28. junija na Dunaju. Slovenija bo zadnjo tekmo igrala v nedeljo, 16. junija, ko se bo v Kopru pomerila z Estonijo.

Glavno pozornost namenili domačemu velikanu Krištopansu

Vujović je v začetno postavo uvrstil vratarja Urha Kastelica, krilna igralca Blaža Janca in Darka Cingesarja, zunanje igralce Boruta Mačkovška, Roka Ovnička in Jureta Dolenca ter krožnega napadalca Mateja Gabra. Ti so v obrambi glavno pozornost namenili domačemu velikanu Dainisu Krištopansu, enemu najbolj dominantnih rokometašev v zadnjih letih in članu Vardarja iz Skopja, letošnjemu presenetljivemu zmagovalcu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, a ta je bil za njih nerešljiva uganka.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po zgolj desetih minutah igre je njihov zaostanek znašal tri gole (2:5), premika na bolje niso prinesle niti Vujovićeve menjave in nekatere korekcije na taktičnem področju. Te so bile kratkotrajne uspešne, v 15. minuti so se približali na gol zaostanka (5:6), a nato je v njihovi igri znova zaškripalo.

Najbolj v obdobju med 24. in 26. minuto, ko so rokometaši z Baltika naredili delni izid 3:0 in Slovencem ušli na štiri gole (9:13), s tem primanjkljajem so Vujovićevi izbranci v tukajšnji zastareli dvorani, ki ne ustreza kriterijem Evropske rokometne zveze (EHF) - za najem primerne dvorane v Rigi bi latvijska zveza morala plačati 25.000 evrov, tako da ji je evropska krovna zveza pogledala skozi prste - začeli tudi drugo polovico dvoboja (10:14).

V prvem polčasu izostala hitra igra

Slovenska klop je v prvem polčasu veliko menjala, od 16 igralcev priložnosti niso dobili Rok Zaponšek, Matic Verdinek, Miha Zarabec in Mario Šoštarič, predvsem pa je izostala njihova hitra igra. To so v drugi polovici storili in gostitelje takoj pahnili v podrejen položaj.

Že po vsega dveh minutah igre so prepolovili zaostanek (12:14), v 34. minuti so se po golu Zarabca približali vsega na gol (14:15), dve minuti kasneje pa je Dolenec izenačil na 15:15. A Slovence to ni zadovoljilo, v 37. minuti so po golu Škofjeločana v dresu Barcelone prvič na dvoboju povedli s 16:15.

Latvijska minuta odmora je malce zaustavila njihov nalet, v 41. minuti so Vujovićevi varovanci znova zaostajali za dva gola (16:18), navkljub najmočnejšim obrambnim adutom na igrišču (Cingesar, Mačkovšek, Blagotinšek in Gaber so bili v osrednjem bloku) pa so v 47. minuti znova zaostali za tri gole (17:20).

Foto: Urban Urbanc/Sportida

V končnici tekme kopica napak

Po Vujovićevi minuti odmora so znova zaigrali hitro in domiselno v napadu in po vsega treh minutah z golom Šoštariča izenačili na 20:20, po zadetku Mačkovška v 53. minuti spet vodili z 22:21, a dramatičnim dogodkom ni bilo konca.

V končnici tekme so slovenski rokometaši naredili kopico napak, v obrambi pa nikakor niso znali zaustaviti kar 215 cm visokega Krištopansa, ki je zabil nekaj odločilnih golov.

Slovenija je v zadnjih štirih minutah v napadu zapravila številne čiste strele, iz igre sta "zicer" zgrešila Zarabec in Mačkovšek, v izdihljajih tekme pa je sedemmetrovko za izenačujoči gol zastreljal še Dolenec, z osmimi goli sicer najbolj učinkovit strelec danes blede slovenske izbrane vrste.

Latvija : Slovenija 25:24 (14:10) Olimpijski center Vidzemes, gledalcev 600, sodnika: Gjeding in Hansen (Oba Danska). Latvija: Kugis, Purins, Versakovs 4 (4), Strazdins 2, Jurdzs 2, Kurzemnieks, Krištopans 13, Ermanis, Meiksans, Dude 1, Lilienfelds 1, Klesniks, Leja 2, Tuminskis, Pavlovics. Slovenija: Zaponšek, Kastelic, Blagotinšek 3, Verdinek, Henigman 2, Janc 1, Dolenec 8 (4), Cingesar, Gaber 2, Zarabec 2, Šoštarič 2, Vlah, Ovniček, Mačkovšek 2, Mlakar 2, Suholežnik. Sedemmetrovke: Latvija 5 (4), Slovenija 5 (4). Izključitve: Latvija 2, Slovenija 2 minuti.* Rdeči karton: /.

Preberite še: