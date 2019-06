Slovenke po visoki zmagi šestič na svetovno prvenstvo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je z odliko opravila tudi drugi del naloge na poti do letošnjega svetovnega prvenstva na Japonskem. Slovenke so na povratni tekmi v celjskem Golovcu z 38:27 razbile reprezentanco Severne Makedonije in se več kot zasluženo še šestič v zgodovini prebile na svetovno prvenstvo, ki bo ob koncu novembra oziroma začetku decembra letos na Japonskem. Slovenke so slavile tudi na prvi tekmi v Skopju (30:33).

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so navkljub pozitivnemu izidu na prvi tekmi, tudi na drugi tekmi pokazale odločno igro in že v prvih minutah dokazale, kdo je gospodar na igrišču. Slovenke so že po nekaj uvodnih minutah povedle s +4 (7:3), prednost pa je do polčasa še narasla (20:14). Dvajset minut pred koncem so domače rokometašice prvič povedle z dvomestno razliko (28:18) in tekma je bila odločena. V slovenski izbrani vrsti je bila z osmimi goli najučinkovitejša Tamara Mavsar, Alja Koren, Polona Barič in Tjašo Stanko pa so se po petkrat vpisale med strelke.

Alja Koren je dosegla pet zadetkov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Slovenija bo med 30. novembrom in 15. decembrom tako še šestič nastopila na svetovnem prvenstvu in pod vodstvom selektorja Uroša Bregarja nadaljuje kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih. V zadnjih treh letih in pol je dvakrat nastopila na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 in v Franciji 2018 ter na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2017. Žreb skupin za SP bo 21. junija v Tokiu.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile Slovenke najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Kvalifikacijske tekme za SP, povratne tekme:

