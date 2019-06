Slovenske rokometašice v Skopju zakorakale proti Japonski

Prvo dejanje "bitke za SP" se je razpletlo po okusu izbrank slovenske selektorja Uroša Bregarja, ki so odločno zakorakale proti deželi vzhajajočega sonca. Povratna tekma se bo v četrtek, 6. junija, v celjski dvorani Golovec pričela ob 20.15, v primeru končne zmage pa bodo med 30. novembrom in 15. decembrom šestič nastopile na svetovnem prvenstvu.

Na dosedanjih mundialih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Obračun makedonskih in slovenskih igralk v osrednji dvorani v Skopju ni privabil velikega števila gledalcev, večina ljubiteljev rokometa v Severni Makedoniji je pred televizijskimi sprejemniki spremljala podvig Vardarja iz Skopja, ki je v nemškem Kölnu po letu 2017 drugič osvojil zaključni turnir lige prvakov.

Slovenke so imele v prvem polčasu bolj ali manj tekmice pod nadzorom, ob bolj konstantni igri pa bi bila lahko njihova prednost tudi bolj izrazita. Zavoljo solidne obrambe so dvakrat povedle za tri gole (10:7 in 12:9), a nato popustile in gostiteljicam omogočile, da so jih v končnici prvega polčasa ujele in izenačile na 14:14.

Uvod v drugi polčas je kazal na gladko zmago slovenskih rokometašic. Po golu Tjaše Stanko so v 39. minuti povedle za pet golov (23:18), v nadaljevanju pa so Bregarjeve izbranke znova zaigrale neodgovorno in tekmicam dovolile, da so jih šest minut kasneje praktično ujele (24:23).

V prelomnih trenutkih dvoboja so strnile svoje vrste, z golom Aneje Beganović v zadnji sekundi dvoboja pa so si priigrale lepo prednost treh golov pred četrtkovo "revanšo" v najbolj rokometnem mestu v Sloveniji.

V slovenski izbrani vrsti sta bili v Skopju najbolj učinkoviti Ana Gros in Tjaša Stanko, ki sta dosegli po šest golov, enega manj sta prispevali Polona Barič in Aneja Beganović.