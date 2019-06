Slovenske rokometašice v Celju odločno na zmago

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so se v ponedeljkovih popoldanskih urah vrnile v domovino, danes pa so že opravile prvi trening pred četrtkovim izjemno pomembnim kvalifikacijskim dvobojem v kultnem Golovcu. V slovenski ekipi se zavedajo, da so v Severni Makedoniji opravili le polovico nalogo, na drugem obračunu jih čaka zelo težko delo.

"Prvih 20 minut tekme v Celju bo zelo pomembnih. V tem obdobju moramo pritisniti na naše tekmice, da zadržimo vajeti igre v svojih rokah, kar nam bo tudi v smislu psihične pripravljenosti zelo pomagalo. Na prvi tekmi smo se naučili, da se moramo s sodniki manj obremenjevati in predvsem da moramo dvigniti raven igre v obrambi. Verjamem, da bomo lahko prek obrambe še bolje izkoristili našo hitrost v protinapadih," je pred četrtkovo tekmo dejal Bregar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ana Gros, absolutna zvezdnica slovenske izbrane vrste, je dodala: "Pred povratno tekmo za zdaj še ne čutimo posebnega pritiska, zavedamo pa se pomembnosti tekme. Na tej tekmi bomo morale prikazati zelo zbrano igro, pomembna bo tudi naša obramba, hkrati pa moramo odpraviti težave s prve tekme v Skopju."

Slovenske rokometašice bodo v primeru končne zmage med 30. novembrom in 15. decembrom letos šestič nastopile na svetovnem prvenstvu. Na dozdajšnjih SP so bile najboljše na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.