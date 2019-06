Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Valmieri v Latviji odigrala predzadnjo kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu 2020, domačini so zmagali s 25:24 in se uvrstili na prvenstvo, četa Veselina Vujovića pa je zadržala prvo mesto skupini 4, a ga lahko v zadnjem krogu še izgubi.

Slovenci so bili v prvem polčasu tekme v Latviji brezzobi, ritem tekme so diktirali domačini in na odmor odšli s prednostjo štirih golov (14:10). To pa je Vujovićeva četa z veliko boljšim vstopom v drugi polčas izničila v nekaj minutah. Po nekaj slabših minutah so Latvijci spet ušli na + 3, pa so jih Slovenci spet ujeli, pa nato spet zaostali. Tudi konec tekme je bil napet, Latvijci pa so se razveselili zmage za en gol in uvrstitve na evropsko prvenstvo.

Boljši v drugem polčasu, a vse skupaj vseeno premalo za zmago. Latvijci na koncu do zmage s 25:24. 🇸🇮🇱🇻 pic.twitter.com/PpQl8RPlBe — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) June 12, 2019

Slovenska reprezentanca se je na zaključni turnir stare celine, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, uvrstila že po štirih zmagah - dvakrat je premagala Nizozemsko, po enkrat pa Latvijo in Estonijo . Ne glede na to pa kvalifikacijski ciklus hoče končati na prvem mestu, v tem primeru bi bila v malce v privilegiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija v avstrijski prestolnici.

What a way to earn your first EHF EURO berth, @LVhandball! 🤩

The goal from Dainis #Kristopans, the save from Arturs #Kugis, the emotions from all Latvians!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/x2ia2AfP3P — EHF EURO (@EHFEURO) June 12, 2019

Izbrance slovenskega selektorja Veselina Vujovića po današnjem obračunu v Valmieri v nedeljo, 16. junija, v Kopru čaka še zadnja kvalifikacijska tekma z zadnjeuvrščenimi Estonci.

Kaj so povedali po porazu? Foto: Gulliver/Getty Images Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Tekmo smo začeli in končali slabo. Nismo si zaslužili neodločenega izida, Latvijci so na tekmi pokazali več želje, mi pa smo pogrnili na vsej črti. V prelomnih trenutkih dvoboja smo v napadu zapravili tri čiste strele, Krištopans pa nam je kljub temeljiti pripravi zabijal gole s 15 metrov. To ni konec sveta, mi smo se uvrstili na evropsko prvenstvo, a naša pot do morebitnega nastopa na olimpijskih igrah bo zdaj veliko bolj zapletena. Bojim pa se, da mojih igralcev nastop v Tokiu sploh ne zanima." Jure Dolenec, reprezentant Slovenije: "V teh kvalifikacijah so se zgodila že številna presenečenja, danes smo v to past kljub resnemu opozorilu z nedavne tekme z Nizozemsko padli tudi mi. Od prvega do zadnjega moramo biti nezadovoljni s svojo predstavo in se nad njo globoko zamisliti. V drugem polčasu smo sicer bili za odtenek boljši, a Latvijce je reševal Krištopans, ki je zabijal z vseh mogočih položajev." Miha Zarabec, reprezentant Slovenije: "V obrambi smo igrali mlahavo, uničil pa nas je Krištopans, ki nam je 'zabil' 30 golov. O njem smo vedeli vse, a načina, da ga zaustavimo, nismo našli. On je bil nerešljiva uganka za našo ekipo, ob tem pa smo tudi mi v prelomnih trenutkih dvoboja naredili nekaj napak in zgrešili številne strele iz lepih položajev."



Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Sreda, 12. junij, ob 18.40:

Latvija - Slovenija



Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4 Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4

