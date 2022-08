Vstopnice za uvodno dejanje rokometne sezone pošle v enem dnevu

Konec tedna se bo uradno pričela domača rokometna sezona 2022/23, za uvod bosta na sporedu tekmi za superpokalni lovoriki. Žensko tekmo med ekipama Krim Mercator in Z'dežele bo v soboto, 3. septembra, ob 18. uri gostila Izola, moška med Celjem Pivovarno Laško in velenjskim Gorenjem pa bo dan kasneje ob 18.15 v Gornji Radgoni.

Vstopnice za novo dvorano v Gornji Radgoni, ki lahko sprejeme 500 gledalcev, so pošle v enem dnevu, ljubiteljem športa pa se obeta prava "rokometna klasika" med zadnjimi državnimi prvaki iz Celja in pokalnimi iz Velenja.

Začelo se bo s superpokalom

"V Gornji Radgoni se obeta dvoboj dveh zelo kakovostnih ekip, ki se zelo dobro poznata. Vesel sem, da so se po tem izjemno napornem obdobju telesnih priprav končno začele tekme. Na nedeljskem dvoboju bodo odločale malenkosti," je na današnji novinarski konferenci v prostorih Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani med drugim dejal trener sedemkratni superpokalnih zmagovalcev iz Celja Alem Toskić.

Velenjčani bodo v Gornji Radgoni naskakovali četrto zmago v superpokalu, nekakšnem tradicionalnem uvodu v sezono, ki ga zavoljo pandemije novega koronavirusa pred začetkom minulih dveh sezon niso priredili.

"Veseli me, da bo znova na sporedu superpokalno tekmovanje in ga bo gostila Gornja Radgona, ki se znova rokometno prebuja. Pred to tekmo imamo nekaj zdravstvenih težav, praktično vsi naši novinci so poškodovani, a dobro vem, da bodo drugi moji varovanci v nedeljo dali svoj maksimum," je dejal strateg Velenjčanov Zoran Jovičić.

Krimovke so osvojile vseh šest dosedanjih superpokalnih tekem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na ženski tekmi bo manj napeto

Na ženski tekmi na Obali bo bržkone manj napeto, absolutne favoritinje so Ljubljančanke. Črnogorski strokovnjak na klopi Krima Dragan Adžić od svojih prvokategornic ne bo mogel računati na poškodovano Tjašo Stanko, druge igralke pa bo imel na voljo.

"Kot selektor Slovenije sem v minuli sezoni temeljito spremljal celjsko ekipo, ki jo sijajno vodi Miša Marinček in se je pred začetkom sezone okrepila z eno najbolj nadarjenih slovenskih igralk Erin Novak. Za nas je tekma v Izoli zelo dobrodošla in bo nekakšna generalka za bližnje tekme v ligi prvakinj. Vsi v klubu se veselimo dogodka na Obali," je dejal Adžić.

"V Celju smo zelo ponosni na minulo sezoni, najbolj uspešno v klubski zgodovini. Tekme s Krimom, ki v tej sezoni znova naskakuje evropski vrh, se zelo veselimo in bo najboljša možna uvertura v novo sezono. Na njej bomo lahko videli našo pravo sliko in naredili primerjavo med evropskim in slovenskim rokometom," je dejala trenerka celjske ekipe Miša Marinček Ribežl.

Med moškimi klubi je na dosedanjih 12 tekmah za superpokal sedemkrat zmagala celjska ekipa. S tremi naslovi ji sledi velenjska, po enkrat pa sta zmagala nekdanji koprski Cimos in novomeška Krka. Letošnja ženska superpokalna izvedba na Obali bo sedma po vrsti, na vseh dosedanjih šestih tovrstnih tekmah pa so slavile krimovke.

