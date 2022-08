Krim želi v dveh letih med štiri najboljše v Evropi

Rokometašice Krima Mercatorja se poldrugi mesec pripravljajo na sezono 2022/23. Po utrjevanju ekipnega duha v Tolminu in napornih pripravah v Kranjski Gori so odigrale več prijateljskih tekem, zdaj so pred njimi prva uradna tekmovanja. V soboto jih čaka superpokalna tekma proti celjski ekipi Z'dežele.

Pred novo sezono je docela jasno, da bo ljubljanska, hkrati tudi edina ženska poklicna zasedba na slovenskih tleh, osvojila vse tri domače lovorike (državno prvenstvo, pokalno tekmovanje in superpokal), bolj negotovi in izenačeni boji se ji obetajo v evropski ligi prvakinj, kjer se v prihodnjih dveh sezonah želijo prebiti na zaključni turnir.

V elitnem klubskem tekmovanju na stari celini, ki ga je osvojila v letih 2001 in 2003, v letih 1999, 2004 in 2006 pa klonila v finalnih tekmah, bo nastopila že 28. po vrsti. V prvem delu tekmovanja se bo pomerila z norveškim Kristiansandom, danskim Odensejem, nemškim Bietigheimom, francoskim Brestom, madžarskim Ferencvarosem, češkim Banikom in romunsko Bukarešto.

Prva tekma jo čaka 11. septembra, ko bo gostovala v Bukarešti, prvo domačo tekmo pa bo igrala teden dni pozneje, ko v Ljubljano prihaja dvakratna branilka naslova iz Kristiansanda.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen, iz skupinskega dela tekmovanja se bosta obe prvo in drugouvrščeni ekipi neposredno uvrstili v četrtfinale, pred ekipami od tretjega do šestega mesta pa so tekme osmine finala. Zaključni turnir najboljših štirih ekip (F4) bo 3. in 4. junija 2023 v Budimpešti.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Cilji vedno morajo biti visoki postavljeni. Z novo trenersko ekipo smo vstopili v novo dvoletno obdobje in naš cilj je, da se prebijemo na zaključni turnir lige prvakinj. Za to bo potrebno veliko delati, a verjamem, da zmoremo in smo sposobni uresničiti ta načrt," je na novinarski konferenci dejal predsednik kluba Iztok Verdnik.

Krimovke v novo sezono vstopajo z nekaterimi novimi-starimi obrazi. Po osmih sezonah se v slovensko prestolnico vrača Barbara Lazović, ki bo zapolnila vrzel na položaju desne zunanje po odhodu Ane Gros v madžarski Györ. Iz moskovskega CSKA je na enoletno posojo prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje na položaju srednje zunanje, bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova.

"Naredili bomo vse, da se znova prebijemo v evropski klubski vrh"

Dragan Adžić Foto: Vid Ponikvar Nov je tudi strokovni štab, trenerske vajeti je prevzel Črnogorec Dragan Adžić, ki je tudi selektor slovenske ženske reprezentance, ki jo med četrtim in 20. novembrom čaka evropsko prvenstvo v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

"Zelo sem zadovoljen z razmerami za delo v vrhunskem klubu. Nastavki za doseganje začrtanih ciljev so dobri, zavoljo precej spremenjenega igralskega kadra pa potrebujemo še nekaj časa. V skupinskem delu nas čakajo izjemno naporne tekme z zares vrhunskimi ekipami, številne od njih so si za cilj naložile preboj na zaključni turnir. Naredili bomo vse, da se znova prebijemo v evropski klubski vrh," je med drugim dejal 52-letni Črnogorec na klopi Krima.

V novi sezoni bo vlogo kapetanke imela Barbara Lazović, ki je v preteklosti že sodelovala z Adžićem. "Pripravljalno obdobje je bilo težko in naporno, a pod Adžićevim vodstvom se vedno trdo dela na treningih," je z nasmehom na obrazu dejala Brežičanka in dodala: "Ekipa je v primerjavi z minulo sezono precej prenovljena. Veliko smo se ukvarjali s spoznavanjem ekipe, novega sistema igre in uigravanju. Do prvih tekem imamo še nekaj časa, a skupaj s soigralkami komaj čakamo, da se začne liga prvakinj."