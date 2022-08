Velenjčani odločeni: Gremo v borbo za naslov prvaka

Rokometaši Gorenja Velenja so danes na novinarski konferenci predstavili cilje za tekmovalno sezono 2022/23. In Velenjčani ne skrivajo, da niso favoriti za končno zmago, vseeno pa se v ligo podajajo prav z željo po naslovu.

"Glede ciljev v tej sezoni, mislim, da je vsem zelo težko reči, da bomo osvojili naslov državnih prvakov, kljub temu pa se vsi dobro zavedamo, da gremo vsi v borbo ravno s tem ciljem. Naša največja želja je pokazati borbo na igrišču na vsaki tekmi," je rokometne cilje predstavil novi direktor kluba David Miklavčič.

Ta je bil izjemno zadovoljen, da je generalni sponzor prepoznal vrednost sodelovanja z rokometom in prav danes podaljšal pogodbo za štiri leta, ki je sicer veljavna že 32 let, kar klubu daje osnovo za dolgoročno načrtovanje. To je za zgoščeni program, Velenjčani bodo nastopili tudi v slovenskem in evropskem pokalu, sezono pa odprli s superpokalom proti Celjanom, nujno.

Novinci se borijo s poškodbami

Člansko ekipo bo tudi v tej sezoni vodil strateg Zoran Jovičić: "Za nami je pripravljalno obdobje, ki smo ga dobro opravili. Nekoliko manj sreče imamo z novinci, ki se te dni borijo s poškodbami. Menim pa, da je ekipa dobro pripravljena in čaka na izzive."

Med lovorikami mu manjka le še superpokal: "Seveda je to dodatna motivacija. Sicer pa o konkretnih ciljih pred sezono težko govorim. Tako kot vse sezone prej, bomo tudi v tej vsako tekmo analizirali posebej. V domačem prvenstvu imamo veliko tekmecev, ki imajo daljšo klop in bolj izkušene igralce, ampak mi imamo v sebi nekaj posebnega, nekaj kar nas žene, da se borimo za vsako žogo in to je naša kvaliteta."

Teletoviću kapetanski trak: "Zame je to velika čast"

Kapetanski trak je po novem na roki Emirja Taletovića, ki se je s klubom že veselil štirih naslovov državnih prvakov, dveh naslov pokalnih prvakov in dveh naslov superpokalnih prvakov. "Zame je to velika čast. Sicer s tem ne bo veliko dela, saj smo skozi leta vzpostavili sistem, ki deluje, vsak se zaveda svoje funkcije, nalog in odgovornosti."

Domna Tajnika so preteklo sezono označili kot hit evropske lige, bil je ključni člen pri napredovanju os med najboljših osem ekip v evropski ligi, na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja so ga izbrali za najkoristnejšega igralca turnirja, ob koncu sezone pa še za najkoristnejšega igralca lige NLB.

"Kljub dobri sezoni vem, da je lahko vedno bolje. Zavedam se svoje vloge in se trudim, da bom vsak dan boljši in pomagal ekipi. Tudi v tej sezoni bo naša miselnost, da gremo iz tekme v tekmo, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je pred sezono zadržan Tajnik.

