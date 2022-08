Cilj je zmagati na vsaki tekmi: Vsi skupaj vemo, kaj to prinaša

"Vedno je čas za korak naprej," je na današnji novinarski konferenci v hotelu Rakar o morebitnem naskoku na prvi naslov državnega prvaka uvodoma dejal Anton Janc, predsednik upravnega odbora RK Trimo Trebnje.

"Razlika je med minulima dvema sezonama. V sezoni 2020/21 smo bili malenkost boljši od tretjega, v sezoni 2021/22 pa malenkost slabši od prvega mesta. Mi smo zadovoljni z opravljenim delom v minulih dveh sezonah, sploh z minulo. Kot je že dejal trener Uroš Zorman, je naš cilj zmagati na vsaki tekmi, vsi skupaj pa vemo, kaj to prinaša," je še dodal Janc.

Od petih slovenskih moških rokometnih klubov v evropskih tekmovanjih - igralci Celja Pivovarne Laško bodo nastopili v skupinskem delu lige prvakov, velenjskega Gorenja, Slovenj Gradca in Rika Ribnice pa v evropskem pokalu - bo najprej na veliko sceno stopila trebanjska zasedba. V soboto, 27. avgusta, se bo v uvodnem krogu drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja v gosteh pomerila z osemkratnim švedskim prvakom iz Kristianstada, ki ga je med letoma 2019 in 2020 vodil član zlatega švedskega rokometnega rodu in nekdanji selektor slovenske moške reprezentance Ljubomir Vranješ. Povratna tekma bo 3. septembra v Trebnjem.

"Po prenovi lige prvakov to tekmovanje iz leta v leto močnejše in kakovostnejše"

"Termin uvodnega kroga v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju je nekoliko čuden, saj te sredi priprav čaka eden najbolj pomembnih obračunov v sezoni, a vsi udeleženci tega pokala smo v enakem položaju. Naša želja je, da se znova prebijemo v skupinski del evropske lige, tako kot smo to storili v sezoni 2020/21, a dejstvo je, da je po prenovi lige prvakov to tekmovanje iz leta v leto močnejše in kakovostnejše. Naredili bomo vse, da premagamo prvo švedsko oviro, nato pa sledi še druga," je dejal trener Trima in selektor slovenske moške reprezentance Zorman.

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

"V prvem krogu nas čaka ekipa, ki goji tradicionalno skandinavsko igro s hitrim pretokom žoge in se za strele odloča iz vseh položajev. Tudi mi gojimo podoben slog igre. V tem trenutku nam občasno manjka kakšen strel iz zunanjih položajev, to napako pa bomo do sobotne tekme skušali odpraviti," je pred letošnjo mednarodno uverturo dejal 42-letni ljubljanski strokovnjak na klopi dolenjske ekipe.

Kopica novih obrazov

V Trebnjem so se resno lotili nove sezone. V klub, ki bo prihodnje leto praznoval 40. obletnico delovanja in načrtuje obnovitev obstoječe dvorane, je najprej poleti prišel nekdanji občasni reprezentant Jan Jurečič, ki je v zadnjih letih igral za Krko, Celje Pivovarno Laško, francoski Dunkerque in poljsko Wislo iz Plocka, nato pa še bosanski vratar Mirnes Grčo in njegov rojak na zunanjem položaju Krešimir Krešić, srbski desni zunanji Miljan Ivanović ter domača krilna igralca Jan Redek in Matic Pipp.

Poleg njih so v Zormanovem kadru še vratarja Aljoša Čudič in Radivoje Ristanović, krilni igralci Staš Slatinek-Jovičič in Filip Glavaš, medtem ko je kapetan Uroš Udovič v obdobju rehabilitacije po operaciji ahilove tetive, zunanji igralci Gregor Potočnik, Gašper Horvat, Marko Kotar, Lovro Višček, Vid Miklavec in Mihajlo Radojković ter krožni napadalci Lan Grbić, David Didovič in Miodrag Ćorsović.