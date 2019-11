Velenjčani odločno po zmago in podaljšanje evropske sezone

Varovanci trenerja Zorana Jovičića so že na sobotni tekmi dokazali, da so se na nasprotnika dobro pripravili. Prvi polčas so bile ose sicer malce v krču, ampak so se potem v drugem polčasu razigrale ter prikazale boljšo igro tako v napadu kot v obrambi. Zasedba iz Skopja ima za sabo veliko izkušenj iz evropskih tekmovanj, česa mladi zasedbi iz Velenja zagotovo primanjkuje. Če bodo ose prestale preizkušnjo proti Severnim Makedoncem, se bodo lahko veselile napredovanja v skupinski del drugega najmočnejšega tekmovanja v Evropi ter si nabirale nove dragocene izkušnje.

V skupinski del Pokala EHF se bo prebila ekipa, ki bo imela v skupnem seštevku obeh tekem (doma in v gosteh) boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki. V primeru neodločenega izida bo napredovalo moštvo, ki bo na gostovanju doseglo več zadetkov. Tekmovanje v skupinskem delu se bo pričelo februarja prihodnje leto.

"Zavedamo se, da nas čaka zelo težka tekma in vroče igrišče z nasprotnikom, ki ima v Evropi že nek ugled. Na nasprotnika smo se pripravili tako kot na vsako tekmo do sedaj. Dali bomo od sebe svoj maksimum in gremo po novo zmago," je pred potovanjem v Skopje dejal trener os Jovičić.

POKAL EHF, 3. KROG KVALIFIKACIJ 1. tekma, 16. november (Velenje, Rdeča dvorana):

Gorenje Velenje : Metalurg 24:19 2. tekma, 24. november, 18:00 (Skopje, Severna Makedonija):

Metalug - Gorenje Velenje

