Trener Celja prosi navijače za pomoč, prihaja madžarski velikan

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je zadnja domača tekma lige prvakov v tem koledarskem letu, v nedeljo ob 17. uri bodo v devetem krogu gostili Pick Szeged. Slovenski prvaki se zavedajo, da so veliki favoriti dvoboja gostje, ki pa so v lanski sezoni tukaj komaj odnesli celo kožo, potem ko so zadeli praktično v zadnji sekundi.

Z Madžari so se v tej sezoni že merili, v šestem krogu so v gosteh izgubili s 24:31, predvsem v prvem polčasu, ki je bil izenačen, pa so dodobra namučili zvezdniško zasedbo. Pivovarji so od takrat še okrepili samozavest, potem ko so dvakrat ugnali Zagreb, in zadnjo domačo tekmo v tem letu pričakujejo popolnoma neobremenjeni. Zavedajo se namreč, da so veliki favoriti dvoboja gostje, ki pa so v lanski sezoni tukaj komaj odnesli celo kožo, saj so zadeli praktično v zadnji sekundi.

Celje si še ni zagotovilo napredovanja

Celjani so vse bližje napredovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida Szeged v medsebojnih tekmah vodi 6:2, ena tekma pa se je končala neodločeno. Madžarska zasedba ima v svojih vrstah tudi štiri slovenske igralce, po nekoliko slabšem uvodu v sezono (v primerjavi z lansko) so zdaj ujeli ritem in z le točko zaostanka za vodilnima ekipama trenutno zasedajo tretje mesto. V domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, tudi sami pa si tekme, podobno kot Veszprem, prestavljajo tako, da se lahko v miru pripravljajo na obračune lige prvakov.

Celje se na drugi strani zaveda, da si kljub trem zmagam napredovanja še ni zagotovilo. Potrebovalo bo vsaj še točko ali dve, da bi se po dolgem času znova lahko veselilo uvrstitve v izločilne boje lige prvakov. Ta uvrstitev bi bila zelo pomembna tudi v luči sprememb, ki se bodo zgodile z naslednjo sezono. Tega se vse bolj zavedajo tudi navijači, ki po uvodnih dvomih tudi sami vse bolj zaupajo celotni ekipi, prav podpora s tribun in iz okolja pa je tisto, kar fantom na igrišču izdatno pomaga in omogoči, da lahko presenetijo tudi koga od izrazitih favoritov, kot je Szeged.

Trener Ocvirk: Hud ritem pušča posledice

Bo dvorana Zlatorog v nedeljo tako polna? Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani Szeged pričakujejo neobremenjeni in s popotnico petih zaporednih zmag, ki so jih dosegli po gostovanju pri nedeljskem tekmecu. Imajo sicer nekaj težav s poškodbami in boleznijo (Domen Makuc, Tilen Kodrin, Josip Šarac), jasno je, da prvi ne bo nastopil, druga dva pa bosta najbrž v kadru.

"V nedeljo moramo prikazati najboljšo predstavo doslej. Povabil bi navijače, da nas pridejo spodbujat, saj vsi vemo, da ko je Zlatorog poln, je igralcem na igrišču veliko lažje. Gledalci ti dajo dodaten motiv, elan, na tej tekmi jih resnično potrebujemo. Szeged je odlična ekipa, poteguje se za prvo mesto v skupini in ima za cilj uvrstitev na zaključni turnir. Naš cilj na tekmi je pokazati trenutno naš največji domet, kako priti do njega, je odvisno tudi od razpoložljivosti igralcev, namreč ta hud ritem tekem pušča nekatere posledice. Če bomo popolni in vsi na najvišji ravni, potem lahko pričakujemo zelo dobro tekmo," je pred obračunom dejal trener Tomaž Ocvirk.

"Mislim, da bo nekoliko težje kot v Szegedu, saj gosti prihajajo s celotnim kadrom izjemnih igralcev. Njihova igra sloni na krožnem igralcu Benceju Banhidiju in izjemnem organizatorju igre Deanu Bombaču. To navezo bo treba reševati z visoko zbranostjo v obrambi, preprečevati zaključke akcij, posledično pa lahko pričakujemo tudi boljšo igro v napadu," je načrt, kako se bo treba lotiti Madžarov, na novinarski konferenci pojasnil Ocvirk.

Vratar Ferlin: V Zlatorogu je vse mogoče

Vratar Klemen Ferlin bo v vratih gotovo eden ključnih mož, s katerim bi Celjani lahko upali na uspeh: "Doma vedno igramo dobro, ne glede na tekmeca. Tudi lani smo s Szegedom tu igrali dobro. Pričakujem odlično tekmo. Treba bo zaustaviti njihove glavne adute, ki jih je omenil že trener, zame v vratih bo izziv tudi njihov najboljši strelec Bogdan Radivojević. Ne smemo jim pustiti, da razvijejo svojo igro na krožnega igralca, v napadu pa moramo igrati strpno, da jim ne dovolimo hitrih nasprotnih napadov, ki bi bili posledica naših napak. V Zlatorogu je vse mogoče."