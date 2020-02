Velenjčani najboljšega strelca zadržali še za eno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matic Verdinek ostaja os do konca sezone 2021/22

Matic Verdinek ni imel pomislekov, z osami bo ostal najmanj do konca sezone 2021/22.

Matic Verdinek ni imel pomislekov, z osami bo ostal najmanj do konca sezone 2021/22. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Najboljši igralec in strelec lanske sezone rokometne lige NLB, Matic Verdinek, je že za eno leto podaljšal pogodbo z slovenskim prvoligašem Gorenjem in bo tako v Velenju ostal do konca sezone 2021/22.