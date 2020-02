Celjani za slovo od skupinskega dela v Flensburgu

Celjska ekipa je na nedeljski tekmi v Zlatorogu proti sloviti Barceloni doživela deseti poraz, kljub temu pa ima še vedno lepe možnosti, da se prebije v osmino finala. Pred edinim protikandidatom za šesto mesto iz Zagreba ima pred zadnjim krogom točko prednosti, kar pomeni, da se bo tudi v primeru poraza v Flensburgu najbrž prebila v osmino finala, saj bo zasedba iz hrvaške prestolnice v nedeljo gostovala pri slovitem PSG.

"Le tri dni po tekmi z Barcelono nas čaka nemški prvak." Foto: SPS/Sportida

Po Barceloni jih čaka nemški prvak

Celjani so na prvi medsebojni tekmi na domačem igrišču izgubili proti tekmecem iz Flensburga s 24:25. Oboji so v preteklih dveh desetletjih odigrali številne dvoboje, uspešnejši pa so bili Nemci, ki so slavili na enajstih tekmah, enkrat so se razšli z neodločenim izidom, na petih tekmah pa so slavili Celjani, ki so jih v sezoni 2003/04 tudi premagali v velikem finalu lige prvakov s skupnim izidom 58:57.

"Le tri dni po tekmi z Barcelono nas čaka nemški prvak. Za našo mlado ekipo bo to izjemno zahtevno gostovanje, tako hud tempo tekem pa lahko držimo zgolj z rotacijo in učinkom vseh igralcev. Na nedeljski tekmi je bil učinek igralcev s klopi pod pričakovanji, upam, da bodo v Flensburgu naredili korak naprej. Fantje so to sposobni narediti, manjka nam nekaj samozavesti v težkih trenutkih, kar pa pride z izkušnjami," je uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"V preteklosti smo že večkrat dokazali, da lahko igramo s Flensburgom. Lani smo zapravili napad za zmago ter nato nesrečno izgubili in napake so tisto, česar ne bomo smeli delati, sicer bomo takoj kaznovani. Zavedamo se, da je vse v naših rokah, spoštujemo tekmeca, ki kroji nemški rokomet, a če se nam bo ponudila možnost, jo moramo zagrabiti. Za uspeh bosta ključna disciplina v igri ter minimalno število napak. Igrati moramo potrpežljivo in napredovati v svoji igri," je dodal Ocvirk.

Vid Poteko Foto: Martin Metelko/Sportida

Vid Poteko: Flensburg zelo niha v ligi prvakov

"Celje iz leta v leto dokazuje, da z nemškimi tekmeci igra dobro, in je vedno blizu zmage, kar smo dokazali tudi na prvi medsebojni tekmi to sezono. Flensburg zelo niha v ligi prvakov, na svoji zadnji tekmi pa je dobesedno odpihnil izjemno močni Pick iz Szegeda in pokazal vso svojo moč. Z agresivno in hitro igro se lahko enakovredno zoperstavimo Flensburgu," je pred vročim gostovanjem dodal krožni napadalec Vid Poteko.

V skupini A si je Barcelona (24 točk) že zagotovila prvo mesto in neposreden nastop v četrtfinalu, ekipe od drugega do šestega mesta pa bodo nastopile v osmini finala. Drugo mesto si delita PSG in Pick Szeged (oba po 20), četrto Flensburg in Aalborg (oba po 13), na šestem je Celje (6), na sedmem Zagreb (5), na zadnjem mestu pa Elverum (3 točke), poroča STA.