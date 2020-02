Nekdanji Pivovar nazaj v Nemčijo, Miklavčič ostaja v Velenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometni vratar Aljoša Rezar bo v naslednji sezoni igral za nemški TuS N-Lübbecke, so sporočili na uradni spletni strani kluba. Celjan, ki ravno danes praznuje 37. rojstni dan, je s predstavnikom nemške druge lige podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22. Pri nemškem klubu bo skušal nadomestiti izkušenega madžarskega vratarja Petra Tataija, ki se vrača v domovino.

"Zelo se veselim povratka v Nemčijo in ponovnega sodelovanja s trenerjem Emirjem Kurtagićem," je ob sklenitvi pogodbe do konca sezone 2021/22 dejal nekdanji član Celja, s katerim je osvojil sedem državnih naslovov.

V svoji karieri je že igral v Nemčiji, in sicer za Vfl Gummersbach, od koder ga je pot popeljala v Francijo, kjer je igral za Istres, Trembly in Nimes. Nazadnje pa je bil član Bjerringbro-Silkeborga na Danskem.

Miklavčič ostaja v črno-rumenem dresu

Kapetan os ostaja David Miklavčič ostaja zvest Gorenju. Foto: RK Gorenje Kadrosko novico imajo tudi Velenjčani. Kapetan David Miklavčič bo tudi v naslednji sezoni nosil črno-rumeni dres. Pogodbo z moštvom iz Šaleške doline, ki se mu izteče z letošnjo sezono, je podaljšal še za eno sezono, so sporočili iz kluba.

Trener Velenjčanov, Zoran Jovičić, ki je prejšnji teden prav tako podaljšal pogodbo s klubom, bo tako tudi v naslednji sezoni lahko računal na enega izmed glavnih mož črno-rumene zasedbe.

"S klubom smo se dogovorili za sodelovanje tudi v prihodnji sezoni. Zaenkrat je bilo vse v redu in upam, da bomo tudi naslednjo sezono nadaljevali v tem ritmu. Menim, da smo v tem času veliko naredili, ampak vseeno ne smemo počivati na starih uspehih, vsak dan znova se moramo dokazovati, vsaka tekma, sezona je svoje poglavje. Tudi naslednja sezona bo prinesla ogromno novih izzivov, verjetno bodo tudi kakšni novi igralci s katerimi bomo morali vzpostaviti ravnovesje in zmagovalni duh v ekipi. Upam, da nam bo to uspelo kar se da najbolje," je kapetan os povedal za klubsko spletno stran.

