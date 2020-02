Jure Dolenec in zvezdniki Barcelone osvojili Zlatorog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja so doma izgubili proti Barceloni.

Rokometaši Celja so doma izgubili proti Barceloni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 13. krogu rokometne lige prvakov so slovenski prvaki Celje Pivovarna Laško v domačem Zlatorogu izgubili proti zvezdniški Barceloni, katere dres nosi tudi naš reprezentant Jure Dolenec. Katalonska ekipa je bila boljša s 37:25. Poljske Kielce so v soboto visoko odpravile Zaporožje, Blaž Janc pa je ob zmagi poljske ekipe dosegel tri gole.

Celje Pivovarna Laško - Barcelona 25:37 (14:19)*

Gostovanje imenitne španske zasedbe je skorajda do zadnjega kotička napolnilo Zlatorog, obračun enega glavnih pretendentov za končno zmago v ligi prvakov iz Barcelone ter nekdanjega velikana evropskih rokometnih igrišč in zmagovalca najbolj prestižnega klubskega tekmovanja na stari celini iz leta 2004 iz Celja pa se je končal s pričakovanim zmagoslavjem zasedbe s Pirenejskega polotoka.

Fotogalerija s tekme v Zlatorogu (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Barcelona si je po današnji zmagi v mestu grofov dokončno zagotovila prvo mesto v elitni skupini A in neposreden preboj v četrtfinale, celjska ekipa pa ima kljub današnjemu desetemu porazu na veliki sceni še vedno lepe možnosti, da se prebije v osmino finala.V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit David Razgor z devetimi, v gostujoči pa Jure Dolenec s sedmimi goli.

Pred edinim protikandidatom za šesto mesto iz Zagreba ima pred zadnjim krogom točko prednosti. Celjska ekipa bo v sredo, 26. februarja, gostovala v Flensburgu, zagrebška pa v nedeljo, 1. marca, v Parizu.

"Slovenski" Szeged pokleknil pred Flensburgom

13. krog se je začel v sredo z obračunom Flensburga in Szegeda Maria Šoštariča, Deana Bombača, Nika Henigmana in Mateja Gabra. Visoke zmage s 34:26 se je veselil nemški klub, Bombač je ob porazu dosegel dva zadetka, Šoštarič in Gaber sta se med strelce vpisala po enkrat, Henigman pa je srečanje zaključil brez zadetka.

Zagreb je bil v soboto za gol (31:30) boljši od Aalborga, k zmagi hrvaških prvakov je dva zadetka prispeval tudi Gašper Hrastnik, Darko Stojnić se ni vpisal med strelce, Aleks Vlah pa danes za Zagreb ni zaigral.

Blaž Janc je k zmagi prispeval tri zadetke. Foto: Reuters

Skopski Vardar je visoko (22:30) izgubil v Portu, Staš Skube je za Makedonce prispeval dva gola, Domen Sikošek Pelko pa nobenega. Meško Brest je tudi s pomočjo Jaka Malusa, strelca štirih golov, s 33:30 premagal Kiel, pri katerem Miha Zarabec ni zadel v polno. Tudi Simon Razgor ni prispeval nobenega gola za Meškov.

Prvi dve ekipi v skupinah A in B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe, ki bodo zasedle mesta od 2. do 6., pa čaka nastop v osmini finala.

V kvalifikacijah za osmino finala je bila Wisla z 32:35 boljša od Bidasoe, Žiga Mlakar je zmagi prispeval dva gola, Igor Žabić pa nobenega. Dinamo iz Bukarešte je v Lizboni s 26:25 premagal Sporting, za katerega sta branila Aljoša Čudić in Matevž Skok.

Liga prvakov, 13. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Tekmi za uvrstitev v osmino finala:

Preberite še: