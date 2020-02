Celjani v derbiju vodilnih do gladke zmage

Sreda v ligi NLB je prinesla začetek 19. kroga. Za začetek so rokometaši Celja Pivovarne Laško v Zlatorogu v derbiju vodilnih zanesljivo z 29:23 odpravili drugo Riko Ribnico. Celjani v tej sezoni še niso okusili grenkobe poraza in so na dosedanjih 19 preizkusih tekmecem oddali le točko.

Izbranci Tomaža Ocvirka so v svojem Zlatorogu gostili drugo najboljšo ekipo lige. Potem ko se je njihov prvi medsebojni dvoboj v tej sezoni končal z zmago Celjanov z 29:26, kar je bil sicer le eden od dveh porazov Ribnice v dosedanjem delu prvenstva, so Celjani po zaslugi prevlade v zadnjih 20 minutah še na 19. tekmi ostali neporaženi, z novo zmago pa so se še utrdili na vrhu lestvice. Zdaj imajo pred današnjimi tekmeci že šest točk naskoka. Pri Celjanih je bil z devetimi goli najboljši strelec David Razgor, pri Ribničanih pa so po štirikrat zadeli Gašper Horvat, David Kovačič, Rok Setnikar, Jan Pucelj in Risto Vujačić.

Velenjska Rdeča dvorana je medtem v pričakovanju novega dvoboja lokalnih rivalov. Po Celjanih tokrat v Šaleško dolino prihajajo rokometaši iz Slovenj Gradca.

