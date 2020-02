Zoran Jovičić ostaja na čelu Gorenja

Slovenski rokometni prvoligaš Gorenje iz Velenja je podaljšal pogodbo s trenerjem Zoranom Jovičićem. Kot so sporočili iz kluba, so s 44-letnim strokovnjakom podaljšali sodelovanje za nadaljnji dve sezoni. Jovičić je imel sicer pred tem pogodbo do konca letošnje sezone.

"V klubu sem zadovoljen, dobro se počutim tukaj, zato sem se tudi odločil za to potezo. Imamo ekipo, s katero smo v zadnjem letu in pol naredili velik napredek in na tej poti bi radi gradili tudi naprej. Veseli me, da smo ekipa, ki diha skupaj, mislim, da se odraža tudi na igrišču. Uspehi, ki smo jih osvojili v lanski sezoni, pa tudi v letošnji, ko smo že presegli cilje v evropskem tekmovanju, se za nas še zdaleč ne zdijo samoumevni. Ob koncu tekoče sezone bomo ponovno postavili nove cilje za naprej. S končno podobo ekipe za novo sezono bomo tudi videli kakšni bodo ti cilji. Moja želja je seveda, da bi obdržali čim več igralcev, kakšna je pa realnost bomo pa videli," je ob tem dejal Jovičić. Gorenje je sicer v dobrem nizu in je v domačem prvenstvu neporaženo že od 9. oktobra lani.

"Z Zoranom smo v preteklem obdobju spisali zelo uspešno zgodbo. Kljub občutnemu nižanju stroškov za delovanje kluba rezultati članske ekipe, kljub letošnjemu slabšemu začetku sezone, niso trpeli. Osvojitve pokalnega naslova, drugega mesta v državnem prvenstvu in uvrstitve v skupinski del pokala EHF nam verjetno pred sezono 2018/19 ne bi pripisal še najbolj optimističen navijač. A na klub ne moremo gledati samo skozi prizmo rezultatov članske ekipe. Ko pogledamo na delovanje kluba kot celote, v kar štejem tudi vse rezultate mlajših selekcij, odnose znotraj kluba in odnose, ki jih imamo do lokalne skupnosti ter ostalih podpornikov, lahko resnično govorimo o uspešnem obdobju, ki je za nami," je povedal direktor kluba Janez Gams.

Dodal je, da jim vse to ne bi uspelo brez velike podpore predsednika kluba Tomaža Korošca, celotnega upravnega odbora in vseh ostalih podpornikov, navijačev in staršev otrok, ki trenirajo v klubu. "Zaradi velike odgovornosti do vseh zgoraj naštetih v sezono 2020/21 vstopamo s še dodatno optimiziranimi finančnimi sredstvi. Zato sem zelo vesel, da se Zoran kljub temu dejstvu dolgoročno vidi v naši zgodbi. A to je zgolj prvi korak. Kar nekaj dela nas še čaka, da klub, v želji po dolgoročno vzdržnosti, prilagodimo na novo finančno realnost," je dodal Gams.

Preberite še: